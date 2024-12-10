О чем говорит привычка кошки спать на вещах

Кошки часто ложатся спать или просто вздремнуть на вещи хозяина. Делают они это не просто так. На это есть как минимум три причины: их озвучил ветеринарный врач Александр Алясов, сообщает Zakon.kz.

Стоит учитывать тот момент, что взрослые кошки проводят во сне в среднем 14-16 часов в сутки. Не стоит также забывать, что кошка – ночное животное.

Кошки ценят комфорт и безопасность, поэтому выбирают удобные, часто скрытые от человеческого взгляда места для сна.

К примеру, если питомцы предпочитают укрываться в шкафах, зарываться в одежду или располагаться на других личных вещах, то такое поведение может объясняться несколькими особенностями, связанными с природой и поведением кошек.

Первая: питомец ищет уют и комфорт.

"Понаблюдайте. С одной стороны, это может быть нормой и в течение дня – питомец может спать в разных местах. С другой стороны, это может быть также связано с тем, что в его привычном распорядке и обстановке произошли изменения. Например, вы купили новый домик или лежанку и на ней пока нет знакомого запаха и/или она расположена в месте, где питомец не чувствует себя в безопасности". Александр Алясов

Следующая возможная причина: запах человека ассоциируется с безопасностью или является возможностью справиться со стрессом:

"Владелец для кошки – большой ресурс, а его запах – источник спокойствия. Обоняние помогает ей ориентироваться в мире, и, окруженная знакомыми запахами, кошка чувствует себя в безопасности. Также сон на личных вещах владельца помогает животному расслабиться. Близость к ним может снижать стресс, если питомец испытывает тревогу из-за изменений в окружении".

Третья вероятная причина: питомец обозначает свою территорию.

Ведь кошки – территориальные существа, и спать на вещах владельцев является для них способом обозначить свою собственность. Животное оставляет свой запах, помечая пространство как "свое".

Еще таким образом кошка ищет внимания. Если питомец замечает, что его действия вызывают реакцию, он может повторять это поведение, используя его как способ получить дополнительное внимание и заботу.

Зоопсихолог Юлия Иванова добавляет, что кошка часто спит на ношенной одежде, чтобы показать свою любовь и привязанность:

"Когда кошка месит лапами вашу одежду, она хочет показать вам, что любит вас и чувствует себя рядом с вами комфортно и спокойно".

Также как отмечено в публикации РБК Life, кошки в силу природного любопытства могут исследовать вещи хозяина, чтобы узнать, где он был.

В заключении зоопсихолог дала несколько рекомендаций, как отучить питомца от привычки лежать на свежевыстиранной или только что снятой одежде, а также забираться в корзину с грязным бельем.

Убедиться, что специальная лежанка удобная, уютная и теплая, чтобы кошка нашла ее привлекательной.

Предложить питомцу мягкое одеяло, чтобы согреть его.

Установить лежанку в удобном, незаметном месте, где вокруг нет большого количества людей, не слышны шаги и звуки работающего телевизора. В противном случае животное попытается найти другое тихое и спокойное место, корзина для белья покажется ему вполне привлекательной.

Дать кошке свой старый свитер или куртку, отдать насовсем. Эта вещь несет в себе привычный и родной запах для питомца, это успокоит животное как дома, так и во время визитов к ветеринару.

Держать корзину для белья в недоступном для кота месте и не оставлять одежду на кровати или на гладильной доске.

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