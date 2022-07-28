33-летняя альпинистка из Катара установила новый рекорд восхождений

Шейха Асма Аль Тани из Катара бьет рекорды арабских альпинистов в серии новаторских восхождений на высочайшие вершины мира, передает Zakon.kz.

Ее успешное восхождение на вершину К2 пополнило растущий список исторических достижений смелой альпинистки из Катара в текущем альпинистском сезоне.

Женщина поставила для себя цель — покорить 14 восьмитысячников мира в горных хребтах Гималаев и Каракорума. Приняв на себя этот новаторский вызов и поделившись своим опытом, Шейха Асма стремится вдохновлять других, одновременно выступая за расширение прав и возможностей женщин и наводя мосты между сообществами.

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По словам 33-летней жительницы Катара, своими рекордами она хочет показать женщинам на Ближнем Востоке и за его пределами, что мечты могут быть воплощены в жизнь благодаря упорному труду и решимости.

Став первой катаркой, покорившей Северный полюс на лыжах, и первой катарской женщиной, достигшей Южного полюса, в дополнение к восхождению на 6 из 7 вершин мира, Шейха Асма теперь находится всего в одной горе (Пунчак-Джая) от реализации великого исследовательского таланта.

Между тем Шейха Асма также является первой катарской женщиной, которая покорила Эверест, Лхоцзе, К2, Манаслу, Дхаулагири и Канченджанга. В серии новинок она также несла официальный мяч Чемпионата мира по футболу-2022 во время своего восхождения, что стало первым случаем, когда мяч мирового футбольного первенства достиг вершины Эвереста.

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