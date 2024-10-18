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Альпинистка-рекордсменка из Великобритании призывает запретить новичкам подъем в горы

Альпинистка призвала запретить новичкам подъем в горы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 05:20 Фото: AP
Британская альпинистка, установившая рекорд как самая молодая женщина, покорившая все 14 высочайших вершин мира, заявила, что неопытным альпинистам не следует разрешать подниматься на самые высокие вершины, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, 23-летняя Адриана Браунли покорила Эверест в 2021 году в возрасте 20 лет, а в начале этого месяца покорила гору Шишапангма в Китае, завершив тем самым свое стремление покорить все 14 вершин высотой более 8 тыс. метров.

Она сказала, что видела множество альпинистов, у которых не было базовых навыков преодоления непредсказуемых склонов высоких вершин.

"Я видела много примеров людей в горах, которые на самом деле не должны были там находиться, которым следовало пройти подготовку заранее", – сказал Браунли Associated Press в Катманду.

Она заявила, что власти должны гарантировать, что альпинисты, пытающиеся покорить самые высокие вершины, могут справиться с высотой и обладают необходимыми навыками.

В целом сегодня нет никаких правил, кроме возрастных ограничений для людей, которые хотят подняться в горы. В Непале альпинистам должно быть не менее 16 лет.

Ранее сообщалось, что британка стала самой молодой женщиной, покорившей 14 высочайших вершин мира.

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