Альпинистка-рекордсменка из Великобритании призывает запретить новичкам подъем в горы
По информации AP, 23-летняя Адриана Браунли покорила Эверест в 2021 году в возрасте 20 лет, а в начале этого месяца покорила гору Шишапангма в Китае, завершив тем самым свое стремление покорить все 14 вершин высотой более 8 тыс. метров.
Она сказала, что видела множество альпинистов, у которых не было базовых навыков преодоления непредсказуемых склонов высоких вершин.
"Я видела много примеров людей в горах, которые на самом деле не должны были там находиться, которым следовало пройти подготовку заранее", – сказал Браунли Associated Press в Катманду.
Она заявила, что власти должны гарантировать, что альпинисты, пытающиеся покорить самые высокие вершины, могут справиться с высотой и обладают необходимыми навыками.
В целом сегодня нет никаких правил, кроме возрастных ограничений для людей, которые хотят подняться в горы. В Непале альпинистам должно быть не менее 16 лет.
Ранее сообщалось, что британка стала самой молодой женщиной, покорившей 14 высочайших вершин мира.