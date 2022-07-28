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Мы в одном шаге от больших проблем в электроэнергетике — КЭА

электроэнергия Фото: пресс-служба Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации
Актуальные проблемы электроэнергетической отрасли были обсуждены на заседании Комитета энергетики НПП «Атамекен». Экспертное сообщество обеспокоено возрастающими налоговыми и экологическими требованиями к субъектам отрасли.

Речь идет уже о сотнях миллиардах тенге в виде дополнительной финансовой нагрузки на энергообъекты. По самым оптимистичным прогнозам, работу в таких условиях может осилить единицы из действующих в Казахстане более сорока отраслевых компаний.

комментарий

Фото: пресс-служба Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации

Мы по классификатору основных фондов (КОФ) столкнулись с большой проблемой, на базе АО «Самрук – Энерго» проводилась налоговая проверка, риск доначисления налогов - 120 млрд тенге. Оборудование на электроэнергетических объектах, начали трактовать как сооружения, таким образом возникли налоги на имущество и сооружения. От правильной классификации также зависит применение норм амортизации при исчислении КПН.Глава Казахстанской электроэнергетической Ассоциации Талгат Темирханов

Перипетия с трактовкой классификатора привела к серьёзным спорам между энергопроизводящими организациями (ЭПО) и органами государственных доходов. В случае, если генерирующее электроэнергию оборудование признают сооружениями, отраслевые объекты должны будут заплатить сотни миллиардов тенге в виде налогов. В конечном счете, это грозит либо банкротством большинства энергокомпаний, либо по прогнозным оценкам - повышением тарифа на 3 тенге за КВт на электрическую энергию для потребителей. Сейчас стороны ждут протокола совещания в Правительстве. Также в рамках заседаниях по данному вопросу подготовлены следующие предложения.

обсуждение

Фото: пресс-служба Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации

Будет направлено письмо в Министерство финансов о приостановлении направления в ЭПО уведомлений об устранении нарушений по результатам камерального контроля с доначислением налога на имущество до решения указанного проблемного вопроса, а также обращение в Комитет технического регулирования о предоставлении разъяснения по отнесению объектов для выработки и преобразования энергии электростанций к оборудованию или к сооружениям, - единогласно поддержали члены Комитета.

Следующий сложный для отрасли вопрос связан с требованиями нового Экологического кодекса. Субъекты энергоотрасли, предлагают дать отсрочку по установке Автоматизированной системы мониторинга эмиссии как минимум на 5 лет. Время необходимо для завершения реализации действующих проектов. Также прозвучало предложение обязать только новые объекты переходить на модель НДТ (Наилучшие доступные технологии) и исключить действующие ЭПО из числа объектов, по которым требуется предоставление финансового обеспечения в случае ликвидации объекта.

В противном случае, на развитие энергетической отрасли можно ставить жирный крест, - предупреждают участники заседания.

На заседании Комитета энергетики НПП «Атамекен» также обсудили вопросы пересмотра профессиональных стандартов в отрасли и улучшения условий для специалистов данного стратегического сектора. По итогам заседания решено на следующей встрече еще детальнее обсудить нерешенные вопросы.

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