Топ-5 популярных современных композиторов Казахстана

Наследники Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева и других великих композиторов… Кто они, популярные современные композиторы Казахстана, узнал Zakon.kz.

Композиторская школа Казахстана имеет богатую историю и традиции. Если до середины 1930-х годов ХХ века казахская музыка представляла собой устную традицию, то после этого времени произошло слияние национальной музыки с европейской музыкальной традицией. Сегодня казахстанская музыка – это неповторимая национальная культура с преобладанием форм новоевропейской традиции, характеризующаяся параллельным переосмыслением национально-этнических основ, возрождением традиций и замещением «пустующих ниш» традиционной культуры новыми творческими видами.

Сегодня в Казахстане музыкальные произведения создают немало композиторов в самых разных направлениях, стилях и жанрах. Мы попытались выделить пять современных казахстанских композиторов, которые создают музыкальные произведения, саундтреки и песни и в традиционном, и в эстрадном, и в неоклассическом стилях, благодаря чему известны широкому кругу слушателей не только в Казахстане, но и за границей.

Алим Заиров

Композитор Алим Заиров – один из самых востребованных авторов музыки у казахстанских и зарубежных режиссеров. Только в 2022 году выйдет восемь картин с его музыкой. На счету Алима Заирова два инструментальных альбома – Renovazzio (вышел в начале 2014 года) и Now (выпущен в 2017 году), принесших ему известность в Казахстане и за границей.

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За свою творческую карьеру он успел поработать над музыкой для американо-российского боевика «Ограбление по-американски» режиссера Сарика Андреасяна. Есть в портфолио Алима Заирова музыка и к другим большим проектам, таким как «Путь Лидера. Астана» (2018), «Бизнесмены» (2018), «Она» (2017), «Районы» (2016), «Дорога к матери» (2016).

Композитор чаще всего приступает к работе на стадии уже готового монтажа фильма, но бывает и такое, что музыка пишется изначально под сценарий

Периодически выступает с сольными концертами.

Ренат Гайсин

Ренат Гайсин исполняет свои произведения на фортепиано, аккордеоне, гитаре и мелодике. Говорит, что очень любит ударные инструменты и бас-гитару, но решать, владеет ли он игрой на этих инструментах, должна, по его мнению, публика. Гайсин считает неправильным, когда его называют мультиинструменталистом, он говорит, что человек, владеющий инструментом, должен делать это на высочайшем уровне.

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Он до сих пор не считает себя большим композитором, несмотря на то, что является автором музыки ко многим казахстанским фильмам, работает над саундтреками для зарубежных проектов в Великобритании, Германии, США, Канаде.

Один из недавних проектов – совместная работа с Димашем Кудайберген. Создает как музыкальные композиции, так и песни. Также известен как аранжировщик.

Байгали Серкебаев

После окончания консерватории работал в коллективе «Арай», аккомпанирующем казахской певице Розе Рымбаевой.

Музыка многих песен группы «А’Студио» создана именно этим талантливым композитором. Песня «Джулия» стала для алматинской группы окном на большую сцену. Серкебаев – автор таких хитов, как «Стоп, ночь», «Солдат любви» и многих других. Также он написал музыку для целого ряда песен продюссируемой им группы The Jigits.

Байгали Серкебаев не только пишет музыку, но может присесть за рояль и с закрытыми глазами виртуозно сыграть самую сложную джазовую импровизацию.

Куат Шильдебаев

Мэтр современной казахстанской композиторской школы отметился рядом работ в казахстанском кинематографе. Каждая его работа в кино сравнима по масштабам замысла с симфонией, композитор мастерски соединяет звуковой мир фольклора и звучание, тембр классических музыкальных инструментов, его музыка отличается напевностью, глубиной.

Работал с Батырханом Шукеновым, является автором таких хитов, как «Отан Ана», «Сағым дүние», «Қайран көңіл-ай», которые исполнял Батырхан Шукенов.

Сейчас Куат Шильдебаев также работает с Димашем Кудайберген.

Его отличают оригинальный музыкальный язык, широкий кругозор, плодотворность, разносторонние жанровые интересы — академическая, джазовая, эстрадно-популярная музыка, а также музыка для театра и кино.

«Гибель Отрара», «Абулхаир хан», «Мустафа Шокай», «Шал», «Жат» – далеко не полный список фильмов, где звучит музыка композитора. Особый интерес представляет работа композитора над созданием музыки к реставрированной копии документального фильма «Турксиб» 1929 года.

Еркеш Шакеев

Казахстанский композитор, поэт-песенник и автор-исполнитель, прошедший путь от бардовских песен и эстрадных хитов до неоклассики Еркеш Шакеев пишет и слова и музыку. Такие хиты, как «Нелюбимая» («А’Студио»), «Твои шаги» (Батырхан Шукенов) принадлежат перу Еркеша Шакеева.

Композитор создал песни для Парвиза Назарова (в том числе «Крестная мать»), «Дуэта Л», Нагимы Ескалиевой, Айжан Нурмагамбетовой, Толкын Забировой, Рахата Турлыханова, «А’Студио».

Как и его коллеги, может с легкостью выступить на большой сцене.