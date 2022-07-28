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Законодательство РК

22 раза с начала года в Казахстане «минировали» аэропорты и ж/д вокзалы

22 раза «минировали» в Казахстане аэропорты и ж/д вокзалы Фото: unsplash
В Казахстане с начала года 22 раза «минировали» объекты авиа- и железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает Zakon.kz.
С начала текущего года в Департаменте полиции на транспорте МВД РК зарегистрировано 22 уголовных правонарушения по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По всем вышеуказанным фактам проводится досудебные расследования.Начальник Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте Ерлан Алимов

Он напомнил, что в июле решением суда №2 Есильского района Нур-Султана 36-летний житель Костанайской области признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 273 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

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По словам Ерлана Алимова, осужденный, используя свои знания в IT-сфере, осуществил рассылку писем о «минировании» в адрес 11 крупных объектов Нур-Султана и Алматы.

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Кроме того, сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте было выявлено 27 административных правонарушений, совершенных приверженцами деструктивно-религиозных течений. Выявлено также пять фактов хранения на личных страницах в соцсетях работниками железнодорожных организаций религиозных материалов.Ерлан Алимов

Как отметил начальник Управления по противодействию экстремизму, по всем правонарушениям применены меры административной ответственности по ст. 490, ст. 453 КоАП РК и наложен судом административный штраф каждому.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, напомнили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

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