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Законодательство РК
15:59 31.03.2022

МВД сделало заявление: десятки сообщений о «минировании»

обращение МВД Фото: МВД РК
31 марта десятки сообщений о «минировании» объектов в разных городах поступили в полицию Казахстана. По всем фактам начаты досудебные расследования, сообщает Zakon.kz.
В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана проведена эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники.Пресс-служба МВД РК

По всем этим фактам, как отметили в ведомстве, начаты досудебные расследования по ст. 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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Министерство внутренних дел предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

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Призываем жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации, – обратилось к гражданам МВД.

Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан
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