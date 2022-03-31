15:59 31.03.2022
МВД сделало заявление: десятки сообщений о «минировании»
Фото: МВД РК
31 марта десятки сообщений о «минировании» объектов в разных городах поступили в полицию Казахстана. По всем фактам начаты досудебные расследования, сообщает Zakon.kz.
В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана проведена эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники.Пресс-служба МВД РК
По всем этим фактам, как отметили в ведомстве, начаты досудебные расследования по ст. 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Министерство внутренних дел предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.
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