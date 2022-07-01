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«Заминировавший» два аэропорта, ТРЦ и автосалоны лжетеррорист осужден на 1,5 года

суд Нур-Султан лжетеррорист Фото: freepik
Районный суд №2 Есильского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении жителя столицы по факту ложного сообщения об акте терроризма, сообщает Zakon.kz.  

Во время следствия было установлено, что в январе 2022 года подозреваемый из-за постоянного нарушения тишины соседом решил ему отомстить. Он сообщил от имени соседа о заложенной бомбе.

Мужчина приобрел сотовый телефон с номером, зарегистрировал его на соседа, создал электронную почту. 31 марта разослал письма с содержанием «У вас бомба» в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Международный аэропорт Алматы, автосалоны Lexus Astana, «Мycar, ТРЦ «Хан Шатыр», БЦ «Ренко», ТРЦ Abu Dhabi Plaza, ТРЦ Mega Silk Way, РЦ Меga Alma-Ata и ТРЦ Mega Park.Пресс-служба районного суда №2 Есильского района Нур-Султана

Далее, как отмечено в сообщении, чтобы возложить ответственность на соседа, мужчина выбрал момент появления соседа, оставил сотовый телефон на лестничной площадке рядом с его квартирой.

Телефон взяла несовершеннолетняя дочь соседа, передала отцу, который хранил у себя в квартире.

Все эти незаконные действия повлекли нарушение спокойствия граждан вследствие эвакуации из объектов, а также задержку рейсов самолетов.

Вина доказана материалами уголовного дела, мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда он осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.Пресс-служба районного суда №2 Есильского района Нур-Султана

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