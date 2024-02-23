Как снижение базовой ставки отразится на депозитах казахстанцев

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Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 23 февраля 2024 года рассказал, как отразится на ставках по депозитам банков второго уровня снижение базовой ставки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов пояснил, что базовая ставка Нацбанка – это основной макроэкономический регулятор стоимости денег в экономике. "Безусловно, он именно для этого и предназначен, чтобы определять, сколько стоят кредитные ресурсы, и сколько банки готовы давать за привлечение ресурсов от населения и бизнеса на свои депозиты. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что вместе с изменением ставки банка первого уровня, то есть Нацбанка, поменяются соответствующим образом и ставки банков второго уровня. Это что касается и кредитов, и депозитов", – отметил он. При этом предполагается, что речь идет о снижении на уровне базовой ставки. "Поэтому многое будет определяться решениями самих банков, но базово мы ожидаем, что ставка по депозитам также несколько снизится, примерно в том же размере, что и базовая. Но это будет зависеть от коммерческих планов, задач по маркетингу, рыночным нишам каждого конкретного банка. Базовая ставка не предписывает ставки напрямую для БВУ. Все на их усмотрении", – указал Тимур Сулейменов. Ранее сообщалось, что Нацбанк вновь снизил базовую ставку. Читайте также "Нацфонд – детям": как могут меняться выплаты, рассказали в Нацбанке Стало известно, какие газовые проекты в Казахстане планируется реализовать с инвесторами Антимонопольщики уличили в доминирующем положении "Kaspi Магазин" и Wildberries

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