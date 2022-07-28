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Какой будет школьная форма для учащихся Алматы

Единую форму будут носить алматинские школьники Фото: Zakon.kz
Школьники Алматы будут носить единую форму темно-синего цвета. Об этом сообщила руководитель городского управления образования Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
За два года пандемии мы разрешали свободную форму, но учебный процесс уже полноценно идет офлайн, поэтому требования по школьной форме будут соблюдены. В Алматы цвет школьной формы будет темно-синий.Руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева

На запрос редакции Zakon.kz в управлении сообщили, что фасон должен быть выдержан в классическом стиле:

  • школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную и повседневную рубашку. В зимний период: трикотажный жилет, водолазку. Брюки у мальчиков должны быть свободного кроя и по длине закрывать щиколотки ног;

  • школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу. В зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку. Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.

В качестве тканей школьной формы, как отметили в управлении, лучше использовать полушерстяные и хлопковые, с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами.

Что касается обуви, то четких требований нет. Родители могут выбрать для ребенка и мокасины, и кроссовки, главное – придерживаться классического стиля.

Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Требования к школьной форме также исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.Управление образования Алматы

Напомним, в Нур-Султане также выбрали для школьной формы темно-синий цвет.

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Жылкыбаева Ляззат Алматы
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