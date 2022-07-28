Какой будет школьная форма для учащихся Алматы
За два года пандемии мы разрешали свободную форму, но учебный процесс уже полноценно идет офлайн, поэтому требования по школьной форме будут соблюдены. В Алматы цвет школьной формы будет темно-синий.Руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева
На запрос редакции Zakon.kz в управлении сообщили, что фасон должен быть выдержан в классическом стиле:
школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную и повседневную рубашку. В зимний период: трикотажный жилет, водолазку. Брюки у мальчиков должны быть свободного кроя и по длине закрывать щиколотки ног;
школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу. В зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку. Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.
В качестве тканей школьной формы, как отметили в управлении, лучше использовать полушерстяные и хлопковые, с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами.
Что касается обуви, то четких требований нет. Родители могут выбрать для ребенка и мокасины, и кроссовки, главное – придерживаться классического стиля.
Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Требования к школьной форме также исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.Управление образования Алматы
Напомним, в Нур-Султане также выбрали для школьной формы темно-синий цвет.