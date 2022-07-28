Сильные дожди, грозу и град обещают казахстанцам 29 июля

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29 июля - практически на всей территории страны ожидаются дожди, передает Zakon.kz.

Практически на всей территории Казахстана ожидаются дожди, на северо-западе, севере - сильные дожди. Также ожидаются гроза, на севере, в центре - град, усиление ветра, на севере - шквал. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, сильные дожди ожидаются на севере, востоке Костанайской, на севере, юге Павлодарской, ночью на севере, западе Северо-Казахстанской, днем на севере, западе Акмолинской областей.

Также синоптики сообщили, что:

чрезвычайная пожарная опасность сохранится на большей части Туркестанской , Кызылординской , Жамбылской , Жетысуской , Алматинской , на юге Атырауской , Улытауской , Абайской областей ;

сильная жара - днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Атырауской областей.

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Вместе с тем синоптики предоставили прогноз погоды по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту на 29 июля:

Нур-Султан - облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 19-21 тепла;

Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла;

Шымкент - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.

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