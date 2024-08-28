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Законодательство РК

Дожди с грозами и градом: какая погода ожидает казахстанцев 29 августа

Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 19:06 Фото: pexels
В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в четверг, 29 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК: пройдут дожди с грозами, градом, шквалом, в горных районах юго-востока – сильные дожди.

"И только на западе, юго-западе, северо-западе, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре страны в ночные и утренние часы ожидается туман", – говорится в сообщении.

В Абайской, Улытауской областях, на западе, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской области, в северной половине Жетысуской области сохранится высокая пожарная опасность.


"В Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской областях, на юге, в центре и пустынных районах Туркестанской, на юге Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областей, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-западе, юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – рассказали синоптики.

Ранее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в последние три дня лета – с 29 по 31 августа 2024 года – рассказали синоптики. Подробнее можно узнать здесь

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