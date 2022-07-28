Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно

О том, что Бахытбек Есентаев вышел на свободу, сообщила его сестра Нагима Есентаева, передает Zakon.kz.

В Instagram она рассказала, что Бахытбека у ворот колонии встречали родные и друзья.

10 июня 2016 года известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.

Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

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Отбывая наказание, Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Капшагайский городской суд рассмотрел ходатайство и постановил удовлетворить просьбу.