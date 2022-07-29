Магзум Мирзагалиев поздравил новоселов и посетил производственные площадки в Атырау

Новое жилье в рассрочку без процентов и первоначального взноса. Фонд «Самрук-Казына», «КазМунайГаз» и компания «KPI Inc.» разработали специальную жилищную программу для сотрудников завода по производству полипропилена в Атырауской области.

На этой неделе ключи первым новоселам вручил глава КМГ Магзум Мирзагалиев.

Ключи от новых квартир работники ТОО «KPI Inc.» получили в жилом комплексе «Французский квартал» в Атырау. Малоэтажный жилой комплекс расположен в живописной локации – на берегу реки Урал.

Отметим, 1, 2 и 3-комнатные квартиры сданы в чистовой отделке. В благоустроенном дворе созданы все условия для взрослых и юных жильцов: установлены детские площадки, баскетбольно-волейбольные спортивные площадки, а еще — собственная котельная.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Счастливых обладателей собственного жилья поздравили председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев и председатель правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Данияр Тиесов.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Жилищная программа запущена в KPI для привлечения и мотивации перспективных сотрудников из числа производственного персонала. Подчеркнем, новое жилье предоставляется в рассрочку без процентов и первоначального взноса.

Уже в ближайшее время в нашей стране будет запущено большое производство – завод по производству полипропилена. Для его стабильной эксплуатации в дальнейшем нам важны накопленный опыт работников и преемственность. Поэтому фонд «Самрук-Казына», «КазМунайГаз» и компания KPI разработали специальную жилищную программу и предложили новые квартиры для поддержки и создания необходимых условий для производственного персонала. Магзум Мирзагалиев

После торжественной церемонии вручения ключей новоселам Магзум Мирзагалиев посетил строительную площадку завода по производству полипропилена ТОО «KPI Inc.». Здесь глава КМГ ознакомился с ходом работ на установке полимеризации пропилена, складах хранения пропана и готовой продукции (узел расфасовки и упаковки), центральной операторной и административно-бытовом корпусе.

Сейчас общий прогресс проекта составляет 99,40%, на заводе завершаются пуско-наладочные работы. Мощность предприятия составит 500 тысяч тонн полипропилена в год.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Следующим пунктом поездки Магзума Мирзагалиева в Атырау стало посещение площадки, где будет реализован проект «Бутадиен». Генеральный директор ТОО «Бутадиен» Диаз Диянов представил руководству КМГ статус работ, проводимых на месте будущего объекта.

Напомним, в ноябре 2021 года «КазМунайГаз» и компания «Татнефть» создали совместное предприятие по производству бутадиеновых каучуков. Планируемая мощность предприятия – до 66 тысяч тонн в год бутадиена, до 83 тысяч тонн синтетических каучуков и других продуктов.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 916 млн долларов, завершить строительство намерены в 2025 году. К текущему моменту проведены работы по геодезии и геологии, и предприятие уже приступило к проектированию производственных объектов и общезаводского хозяйства.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Планируется, что сырье для производства бутадиеновых каучуков будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана. Готовую продукцию будут направлять на шинный завод в Карагандинской области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и другие.

Завод по производству полипропилена и проект «Бутадиен» реализуются на территории Интегрированного газохимического комплекса (ИГХК).