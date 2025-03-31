Крупнейший нефтегазохимический проект Казахстана: в Атырау забили первые сваи для полиэтиленового завода

31 марта 2025 года на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области забили первые сваи в основание будущего завода по производству полиэтилена "Силлено".

Проект реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию кластера нефтегазохимической промышленности в западном регионе страны.

Старт масштабной стройке дали аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов, вице-министр энергетики РК Кудайберген Арымбек, член правления – исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович и старший вице-президент Sinopec Ван Тао.

Строительство завода мощностью 1,25 млн тонн полиэтилена в год и объемом инвестиций более $7 млрд планируется завершить в 2028 году и запустить производство в 2029 году. "Силлено" станет одним из масштабных проектов в обрабатывающей промышленности Казахстана.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Завод сможет выпускать более 20 марок полиэтилена, применяемых в ключевых отраслях промышленности.

Проект окажет мультипликативный положительный эффект на национальную экономику уже на этапе строительства и способствует росту несырьевого экспорта Казахстана. Продукция "Силлено" будет играть важную роль в замещении импорта полиэтилена, позволяя заместить около 90% импортного ассортимента. Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в 2024 году рынок полиэтилена в Казахстане составил порядка 300 тыс. тонн и, по оценкам экспертов, может вырасти до 400 тыс. тонн к 2035 году. Основная часть спроса со стороны казахстанских потребителей полиэтилена будет обеспечена поставками "Силлено".

Запуск завода позволит создать около 8 000 рабочих мест на стадии строительства и 800 рабочих мест после запуска производства.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Сырьем для производства полиэтилена является этан, который будет выделяться на реализуемом КМГ газосепарационном комплексе из газа с месторождений компании "Тенгизшевройл" и доставляться до "Силлено" по магистральному трубопроводу, который также будет построен КМГ.

Будущий комплекс предполагает строительство установки пиролиза для производства этилена по технологии американской компании Lummus, установок полимеризации этилена по технологиям Chevron Phillips Chemical (США), Univation Technologies (США), а также установки бутена по технологии Axens (Франция).

Технологические решения мировых лидеров в области нефтегазохимии обеспечат безопасность нового производства, что гарантирует не только высокую надежность, но и минимальное воздействие на окружающую среду.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Первые подготовительные работы на площадке начались с установки пиролиза, EPC-подрядчиком которой является Tecnicas Reunidas (Испания) в консорциуме с Sinopec Engineering Incorporation (КНР).

Проект реализует компания "Силлено", акционерами которой являются АО "НК "КазМунайГаз" (40%), Sinopec Overseas Investment Holding (30%) и ПАО "СИБУР Холдинг" (30%). Завод обеспечит внутренний спрос Казахстана в полиэтилене и планирует поставки продукции в страны СНГ, Европу, Китай и Турцию.

Полиэтилен является базовым сырьем для производства целого ряда продукции: трубы и клапаны для систем водо-, газоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, электроизоляционный и теплоизоляционный материалы, корпуса для лодок, вездеходов, детали технической аппаратуры, бытовой техники, медицинской аппаратуры, автокомпонентов, игрушек, пленки всех марок, тара (бутылки, ящики, канистры и др.) и других товаров, востребованных как в быту, так и в промышленности.