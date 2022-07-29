Сколько будет стоить маркировка меховых изделий

МИИР РК подготовило проект постановления об определении предельного размера стоимости средства идентификации, применяемого в маркировке меховых изделий, сообщает Zakon.kz.

Так, планируется определить предельный размер стоимости средства идентификации, применяемых в маркировке товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха», в размере 1 361 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость.

Затраты Единого оператора составят 161 931 780 тенге, без НДС с учетом маркировки 23 796 единиц изделий в течение 5лет.

В свою очередь затраты на изготовление и персонализацию идентификационного знака составят 42 492 517 тенге.

Ожидается, что маркировка меховых изделий обеспечит законный оборот товаров на территории республики, а доля теневой экономики снизится с 54% на 30-50% (то есть до 27%), что обеспечит дополнительные пополнения бюджета на 2 млрд тенге до 2025 года, за счет ввозной таможенной пошлины и НДС.

Кроме того, маркировка будет способствовать:

защите прав потребителей и предупреждению действий, вводящих их в заблуждение;

совершенствованию государственного управления в сфере противодействия незаконному обороту товаров;

обеспечит повышение собираемости налоговых и таможенных платежей;

формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению продукции, находящейся в незаконном обороте;

обеспечение добросовестной конкуренции на рынке меховых изделий;

непрерывное информационное взаимодействие с другими информационными системами государств-членов ЕАЭС.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 августа.

Напомним, маркировке не подлежат предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы, митенки и головные уборы из натурального меха.

Пилотный проект по маркировке меховых изделий был запущен в конце 2017 года.