Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сколько будет стоить маркировка меховых изделий

сколько будет стоить маркировка меховых изделий Фото: gov.kz
МИИР РК подготовило проект постановления об определении предельного размера стоимости средства идентификации, применяемого в маркировке меховых изделий, сообщает Zakon.kz.

Так, планируется определить предельный размер стоимости средства идентификации, применяемых в маркировке товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха», в размере 1 361 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость.

Затраты Единого оператора составят 161 931 780 тенге, без НДС с учетом маркировки 23 796 единиц изделий в течение 5лет.

В свою очередь затраты на изготовление и персонализацию идентификационного знака составят 42 492 517 тенге.

Ожидается, что маркировка меховых изделий обеспечит законный оборот товаров на территории республики, а доля теневой экономики снизится с 54% на 30-50% (то есть до 27%), что обеспечит дополнительные пополнения бюджета на 2 млрд тенге до 2025 года, за счет ввозной таможенной пошлины и НДС.

Кроме того, маркировка будет способствовать:

  • защите прав потребителей и предупреждению действий, вводящих их в заблуждение;

  • совершенствованию государственного управления в сфере противодействия незаконному обороту товаров;

  • обеспечит повышение собираемости налоговых и таможенных платежей;

  • формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению продукции, находящейся в незаконном обороте;

  • обеспечение добросовестной конкуренции на рынке меховых изделий;

  • непрерывное информационное взаимодействие с другими информационными системами государств-членов ЕАЭС.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 августа.

Напомним, маркировке не подлежат предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы, митенки и головные уборы из натурального меха.

Пилотный проект по маркировке меховых изделий был запущен в конце 2017 года.

Читайте также

Магзум Мирзагалиев поздравил новоселов и посетил производственные площадки в Атырау

Назначены начальники ДЧС Абайской и Улытауской областей

Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Кызыл-Жар - Осиек лига конференций
«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
Единую форму будут носить алматинские школьники
Какой будет школьная форма для учащихся Алматы
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления