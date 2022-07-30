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Еще одно «серебро» завоевал казахстанец на Чемпионате мира по таеквондо в Болгарии

таеквондо Фото: olympic.kz
В городе Софии продолжается Чемпионат мира по таеквондо среди кадетов. Во второй соревновательный день копилка команды Казахстана пополнилась бронзовой медалью, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, успеха добился Нурперзент Саматулы. Он стал третьим в весовой категории до 33 кг.

Ранее в весе до 29 кг Ярина Пуганцова выиграла серебряную награду.

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Казахстанка завоевала «серебро» на Чемпионате мира по таеквондо

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