Еще одно «серебро» завоевал казахстанец на Чемпионате мира по таеквондо в Болгарии
Фото: olympic.kz
В городе Софии продолжается Чемпионат мира по таеквондо среди кадетов. Во второй соревновательный день копилка команды Казахстана пополнилась бронзовой медалью, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, успеха добился Нурперзент Саматулы. Он стал третьим в весовой категории до 33 кг.
Ранее в весе до 29 кг Ярина Пуганцова выиграла серебряную награду.
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