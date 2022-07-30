Еще одно «серебро» завоевал казахстанец на Чемпионате мира по таеквондо в Болгарии

Фото: olympic.kz

В городе Софии продолжается Чемпионат мира по таеквондо среди кадетов. Во второй соревновательный день копилка команды Казахстана пополнилась бронзовой медалью, передает Zakon.kz.

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