Казахстан завоевал вторую "бронзу" чемпионата мира по таеквондо в Китае

Казахстанская сборная завоевала 28 октября вторую бронзовую медаль на чемпионате мира по таеквондо (WT), который проходит в китайском городе Уси, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве туризма и спорта, награду принесла Айдана Кумартаева, выступавшая в весовой категории до 49 кг. В полуфинальном поединке казахстанка уступила представительнице Турции, но обеспечила себе место на пьедестале.

Ранее бронзовую медаль в этой же весовой категории выиграла Нодира Ахмедова, таким образом, женская команда Казахстана оформила двойной успех в одном из самых конкурентных дивизионов турнира.

Чемпионат мира завершится 30 октября.

