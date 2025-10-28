#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Спорт

Казахстан завоевал вторую "бронзу" чемпионата мира по таеквондо в Китае

Айдана Кумартаева, тхэквондо, чемпионат , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 23:34 Фото: МТС РК
Казахстанская сборная завоевала 28 октября вторую бронзовую медаль на чемпионате мира по таеквондо (WT), который проходит в китайском городе Уси, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве туризма и спорта, награду принесла Айдана Кумартаева, выступавшая в весовой категории до 49 кг. В полуфинальном поединке казахстанка уступила представительнице Турции, но обеспечила себе место на пьедестале.

Ранее бронзовую медаль в этой же весовой категории выиграла Нодира Ахмедова, таким образом, женская команда Казахстана оформила двойной успех в одном из самых конкурентных дивизионов турнира.

Чемпионат мира завершится 30 октября.

Ранее стало известно, что Александр Бублик установил личный рекорд на "Мастерсе" в Париже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанец выиграл "золото" юношеских Азиатских игр по вольной борьбе
21:28, 28 октября 2025
Казахстанец выиграл "золото" юношеских Азиатских игр по вольной борьбе
Казахстанская таеквондистка принесла стране историческую "бронзу" на чемпионате мира
19:36, 25 октября 2025
Казахстанская таеквондистка принесла стране историческую "бронзу" на чемпионате мира
Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате мира по фристайл-могулу
20:40, 21 марта 2025
Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате мира по фристайл-могулу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: