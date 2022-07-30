Душил, требуя мопед – полицейская погоня в Алматы закончилась задержанием

Ограбление в Алматы переросло в погоню. Полицейские блокировали грабителя на чужом мопеде, сообщает Zakon.kz.

Почти детективная история началась 29 июля около 17:00. На пересечении улиц Северное кольцо и Геологов на 19-летнего парня на мопеде напал преступник. Он начал душить молодого человека, требуя ключи от мопеда.

Новость по теме Арестованы хулиганы, устроившие драку с полицейскими в алматинском аэропорту

Ограбленный юноша сразу же сигнализировал о случившемся в полицию. Первыми отреагировали экипаж патрульной полиции «Буран-161» и следственно-оперативная группа. Они получили ориентировку и стали преследовать злоумышленника. По горячим следам задержан гр. Б., 1984 года рождения, ранее уже имевший судимость. Он был задержан у себя дома, в душевой. Двухколесное транспортное средство изъято и в процессуальном порядке возвращено владельцу. Начальник Управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 191, ч. 2, п. 1 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.