#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Происшествия

В Алматы мопедист устроил беспредел на дороге, уходя от полицейской погони

Алматы, погоня за мопедистом, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 14:57 Фото: Instagram/krisp_almaty
В Алматы полиция ищет водителя мопеда, который устроил настоящий беспредел на дороге, уходя от погони, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Очевидец сообщил, что это случилось на пр. Суюнбая. На кадрах мопед мчится по автобусной полосе, рядом – полицейское авто с включенными проблесковыми маячками. В какой-то момент мопедист затормозил и развернулся в обратном направлении через разделительные метки, откровенно рискуя своим здоровьем и подвергая опасности других участников.

В полиции Алматы прокомментировали этот случай. Там рассказали, что инцидент произошел в рамках отработки по контролю за соблюдением новых требований владельцами мопедов.

"Водитель проигнорировал законное требование об остановке и, совершая опасные маневры, создал реальную угрозу участникам дорожного движения. Преследование на оживленных магистралях требует от сотрудников полиции строго соблюдения безопасности окружающих. Водитель непременно будет установлен, и в его отношении будут приняты меры в рамках законодательства. Мы призываем всех владельцев мопедов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения", – обратились в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

За последние дни это второй такой случай, попавший на видео. Только здесь задержать нарушителя удалось сразу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Машину обстреляли в Алматы
Происшествия
13:13, Сегодня
Машину обстреляли в Алматы
Дело Шерзата Полата: что известно о подсудимых
Происшествия
11:47, Сегодня
Дело Шерзата Полата: что известно о подсудимых
Потерявший беременную жену и дочь житель Костаная не может получить страховые выплаты
Происшествия
05:45, Сегодня
Потерявший беременную жену и дочь житель Костаная не может получить страховые выплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: