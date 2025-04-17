В Алматы мопедист устроил беспредел на дороге, уходя от полицейской погони

В Алматы полиция ищет водителя мопеда, который устроил настоящий беспредел на дороге, уходя от погони, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Очевидец сообщил, что это случилось на пр. Суюнбая. На кадрах мопед мчится по автобусной полосе, рядом – полицейское авто с включенными проблесковыми маячками. В какой-то момент мопедист затормозил и развернулся в обратном направлении через разделительные метки, откровенно рискуя своим здоровьем и подвергая опасности других участников.

В полиции Алматы прокомментировали этот случай. Там рассказали, что инцидент произошел в рамках отработки по контролю за соблюдением новых требований владельцами мопедов.

"Водитель проигнорировал законное требование об остановке и, совершая опасные маневры, создал реальную угрозу участникам дорожного движения. Преследование на оживленных магистралях требует от сотрудников полиции строго соблюдения безопасности окружающих. Водитель непременно будет установлен, и в его отношении будут приняты меры в рамках законодательства. Мы призываем всех владельцев мопедов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения", – обратились в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

За последние дни это второй такой случай, попавший на видео. Только здесь задержать нарушителя удалось сразу.