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Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе

Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе Фото: пресс-служба акимата ВКО
Дарын Аскербек из Восточно-Казахстанской области в весе 55 кг одержал волевую победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом и завоевал титул чемпиона мира в Италии, сообщает Zakon.kz.

Ранее спортсмен из Восточного Казахстана Дарын Аскербек вышел в финал чемпионата мира U17 по вольной борьбе в Риме (Италия).

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На мировом первенстве он представлял страну в категории до 55 килограммов. В полуфинале Аскербек оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он прошел Хусанбоя Усмонова (Узбекистан), Арена Серобяна (Армения).

В финале борец встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США и одержал волевую победу над ним.

Отметим, что последняя золотая медаль по вольной борьбе в Казахстане было в 2013 году.

Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе

Фото: пресс-служба акимата ВКО

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