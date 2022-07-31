Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе

Дарын Аскербек из Восточно-Казахстанской области в весе 55 кг одержал волевую победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом и завоевал титул чемпиона мира в Италии, сообщает Zakon.kz.

Ранее спортсмен из Восточного Казахстана Дарын Аскербек вышел в финал чемпионата мира U17 по вольной борьбе в Риме (Италия).

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На мировом первенстве он представлял страну в категории до 55 килограммов. В полуфинале Аскербек оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он прошел Хусанбоя Усмонова (Узбекистан), Арена Серобяна (Армения).

В финале борец встретился с Джаксеном Патриком Форрестом из США и одержал волевую победу над ним.

Отметим, что последняя золотая медаль по вольной борьбе в Казахстане было в 2013 году.