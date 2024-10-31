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Нуркожа Кайпанов стал чемпионом мира по вольной борьбе

Нуркожа Кайпанов стал чемпионом мира по вольной борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 23:03 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов 31 октября одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, в решающей схватке весовой категории до 70 килограммов ему противостоял японец Ешиносуке Аояги.


"Победу в противостоянии одержал Кайпанов, впервые в карьере завоевав "золото" мирового первенства. Отметим, что в 2019 году на ЧМ в Астане Нуркожа Кайпанов завоевал "серебро", – говорится в сообщении.

Это уже вторая золотая медаль на этом чемпионате. Ранее Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира по вольной борьбе. 

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