Нуркожа Кайпанов стал чемпионом мира по вольной борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов 31 октября одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, в решающей схватке весовой категории до 70 килограммов ему противостоял японец Ешиносуке Аояги.





"Победу в противостоянии одержал Кайпанов, впервые в карьере завоевав "золото" мирового первенства. Отметим, что в 2019 году на ЧМ в Астане Нуркожа Кайпанов завоевал "серебро", – говорится в сообщении.

Это уже вторая золотая медаль на этом чемпионате. Ранее Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира по вольной борьбе.