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Борис и Кэрри Джонсон отпраздновали свадьбу в поместье спонсора

Свадьба в особняке Фото: Instagram/royalstylewatch
Празднование свадьбы Бориса и Кэрри Джонсон состоялось в особняке донора Консервативной партии лорда Бамфорда 30 июля, сообщает Zakon.kz.

Изначально свадьбу планировали провести в Чекерс-хаузе, резиденции премьер-министров, но планы сорвались из-за недавней отставки Бориса Джонсона, передает Daily Mail.

Борис и Кэрри Джонсон поженились еще год назад. Тайная свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве. Однако это не означало, что пара отказалась от большого торжества – в этом году Борис и Кэрри Джонсон поженились уже с размахом.

На территории поместья был установлен огромный белый шатер, выложены тюки сена, на которых гости могли отдохнуть, расставлены бочки, которые выполняли функцию столов.

Как предполагает Daily Mail, на вечеринке не было бывшего министра здравоохранения Саджида Давида, который одним из первых подал в отставку в начале июля, что запустило правительственный кризис. Пропустили свадьбу Джонсона и бывшие члены его кабинета министров Риши Сунак и Лиз Трасс, которые сейчас соперничают в борьбе за пост главы правительства.

На вечеринку прибыли около 200 гостей — одними из первых на камеры уличных фотографов попали отец Бориса Джонсона, 81-летний Стэнли Джонсон, и сестра уходящего премьер-министра Рэчел. Также среди приглашенных оказались члены парламента от Консервативной партии Джекоб Риз-Могг и Надин Доррис и австралийская актриса Холли Вэланс, известная по сериалу "Соседи", с мужем — строительным магнатом Ником Кэнди.

Пока гости веселились, за забором противник Brexit Стив Брай организовал одиночный пикет и стоял с табличкой "Brexit не работает". Полицейские его выгнали.

Константин Вноровский
Джонсон Борис Великобритания
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