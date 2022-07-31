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Изнасилование и убийство – в Панфиловском районе усилены полицейские наряды

В Панфиловской районе усилены патрули Фото: Zakon.kz
Расследование по факту изнасилования и убийства несовершеннолетней в селе Шолакай Панфиловского района находится на особом контроле руководства областного Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в Панфиловском районе области. Несовершеннолетняя девушка ушла вечером к подруге и не вернулась. Родители забили тревогу, полицейские провели всестороннюю работу по розыску пропавшей, установили подозреваемого. Тот признался в содеянном. Труп девушки он закопал на окраине поселка. Тело извлекли из земли и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления.

Преступление раскрыли сотрудники областного департамента, совместно с полицейскими Панфиловского района.

Задержанный мужчина, 1984 года рождения, является местным жителем ранее привлекавшимся к уголовной ответственности Расследование уголовного дела проводится по статье 99 ч.2 (Убийство), п.10 (с целью сокрытия другого преступления) и п.14 УК РК (Убийство заведомо несовершеннолетнего лица), а также статье 120 ч.3-1 п.1 УК РК (Изнасилование несовершеннолетней). Согласно требованиям казахстанского законодательства подозреваемому лицу грозит пожизненное лишение свободы. Пресс-служба Департамента полиции Жетысуской области

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В настоящее время проводится целый комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По факту назначены необходимые экспертизы. Доводы родных потерпевшей о причастности к убийству и других лиц приняты во внимание и проверяются в надлежащем порядке. К расследованию подключены наиболее опытные сотрудники Следственного управления областного ведомства.

Отмечаем, что в социальных сетях продолжает распространяться недостоверная по факту информация, что вызывает нездоровое настроение у общественности и недоверие к правоохранительным органам. В этой связи напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации и просим граждан доверять лишь официальным источникам. Также отметим, что после безрезультатных самостоятельных поисков родственники обратились о пропаже несовершеннолетней в полицию, где факт был незамедлительно зарегистрирован и стражи порядка преступили к ее поискам. Пресс-служба Департамента полиции Жетысуской области

С учетом вызванного общественного резонанса в Панфиловском районе усилены полицейские наряды. Правопорядок в населенных пунктах находится под контролем.

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