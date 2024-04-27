Главный полицейский Туркестанской области выступил с обращением по факту изнасилования несовершеннолетней

Начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов выступил с обращением к жителям региона по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДП.

По словам главного полицейского Туркестанской области, в социальных сетях распространяется недостоверная информация вокруг происшествия, имевшего место 24 апреля в селе Загамбар Толебийского района.

"В связи с этим сообщаем следующее. 24 апреля по заявлению об изнасиловании несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – также несовершеннолетний – задержан и взят под стражу. Назначены экспертизы, уголовное дело будет направлено в суд". Мурат Кабденов

Кроме того, как отметил глава областного ДП, 25 апреля в полицию поступило сообщение о ряде поджогов чужого имущества.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела. Пострадавших и жертв нет. Все причастные к поджогу установлены, задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается. Данная информация была размещена на официальных страницах Департамента полиции в день происшествия. Под руководством акима области, а также руководителями соответствующих органов проведен сход с жителями поселка, где население относится к ситуации с пониманием. В настоящее время в селе Загамбар обстановка стабильная". Мурат Кабденов

Он подчеркнул, что распространенная в соцсетях информация о том, что "задержаны несколько школьников, якобы потерпевшая беременна и изнасилована несколькими парнями", не соответствует действительности.

"Сейчас ряд авторов, распространивших ложную информацию, установлены, в отношении их принимаются меры административного и уголовного характера". Мурат Кабденов

Начальник ДП Туркестанской области отметил, что всем гражданам необходимо "доверять и полагаться на информацию только из достоверных официальных источников".

"За распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность". Мурат Кабденов

О том, что в Туркестанской области задержали несовершеннолетнего за изнасилование, стало известно 24 апреля года. Полицией было возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области.