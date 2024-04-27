Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главный полицейский Туркестанской области выступил с обращением по факту изнасилования несовершеннолетней

Главный полицейский Туркестанской области выступил с обращением по факту изнасилования несовершеннолетней, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 15:39 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов выступил с обращением к жителям региона по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДП.

По словам главного полицейского Туркестанской области, в социальных сетях распространяется недостоверная информация вокруг происшествия, имевшего место 24 апреля в селе Загамбар Толебийского района.

"В связи с этим сообщаем следующее. 24 апреля по заявлению об изнасиловании несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – также несовершеннолетний – задержан и взят под стражу. Назначены экспертизы, уголовное дело будет направлено в суд".Мурат Кабденов

Кроме того, как отметил глава областного ДП, 25 апреля в полицию поступило сообщение о ряде поджогов чужого имущества.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела. Пострадавших и жертв нет. Все причастные к поджогу установлены, задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается. Данная информация была размещена на официальных страницах Департамента полиции в день происшествия. Под руководством акима области, а также руководителями соответствующих органов проведен сход с жителями поселка, где население относится к ситуации с пониманием. В настоящее время в селе Загамбар обстановка стабильная".Мурат Кабденов

Он подчеркнул, что распространенная в соцсетях информация о том, что "задержаны несколько школьников, якобы потерпевшая беременна и изнасилована несколькими парнями", не соответствует действительности.

"Сейчас ряд авторов, распространивших ложную информацию, установлены, в отношении их принимаются меры административного и уголовного характера".Мурат Кабденов

Начальник ДП Туркестанской области отметил, что всем гражданам необходимо "доверять и полагаться на информацию только из достоверных официальных источников".

"За распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность".Мурат Кабденов

О том, что в Туркестанской области задержали несовершеннолетнего за изнасилование, стало известно 24 апреля года. Полицией было возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области.

Читайте также

озеро
Тело пропавшего в Жетысуской области мужчины обнаружили на дне реки
ДТП
Попавших в жуткое ДТП в Кызылординской области женщин извлекли из авто спасатели
В Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов
В Алматы пожарные, рискуя жизнью, вытащили из горящего дома 37 накаленных газбаллонов
Динара Халдарова
Туркестанская область 2024 год Изнасилования Полиция Изнасилования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: