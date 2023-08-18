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Житель США впервые сыграл в лотерею и выиграл 40 тыс. долларов

победитель лотереи Фото: pixabay
Житель штата Мэриленд решил попробовать сыграть в лотерею и с первой же попытки выиграл 40 044 долларов, сообщает Zakon.kz.

22-летний житель Парквилла рассказал представителям лотереи Мэриленда, что он вместе с другом смотрел виртуальную игру на скачках в ресторане и решил попросить друга показать ему, как работает игра, сообщает UPI.

Мужчина выбрал позиции случайным образом, а также сыграл в бонусную игру. Он признался, что не знал, что делает.  Он был потрясен, когда отсканировал свой билет и увидел, какую сумму он выиграл – 40 044 долларов.

По словам победителя, выигранные деньги помогут ему выплатить студенческие кредиты и оплатить другие расходы, связанные с поиском работы.

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