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Казахстан завоевал второе золото на ЧМ по борьбе до 17 лет

Второе золото на ЧМ по борьбе Фото: Instagram/lezgisport
Чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 92 кг стал казахстанец Камиль Куруглиев, сообщает Zakon.kz.

Камиль Куруглиев в финале одолел венгра Мусу Арсункаева со счетом 11:0, передает telegram-канал Спорт Шредингера.

Поединок мало того, что был выигран "всухую", так еще и досрочно.

Днем ранее в полуфинальной схватке в весовой категории до 92 килограммов казахстанец встретился с представителем Соединенных Штатов Америки Максвеллом Райаном Макенелли и одержал уверенную победу по очкам со счетом 12-2.

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Камиль - сын Магомеда Куруглиева, бронзового призера ЧМ-2005 в Будапеште в весе до 84 кг и заслуженного тренера Казахстана.

Первенство мира проходит в Риме (Италия).

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