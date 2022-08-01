Казахстан завоевал второе золото на ЧМ по борьбе до 17 лет

Чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 92 кг стал казахстанец Камиль Куруглиев, сообщает Zakon.kz.

Камиль Куруглиев в финале одолел венгра Мусу Арсункаева со счетом 11:0, передает telegram-канал Спорт Шредингера.

Поединок мало того, что был выигран "всухую", так еще и досрочно.

Днем ранее в полуфинальной схватке в весовой категории до 92 килограммов казахстанец встретился с представителем Соединенных Штатов Америки Максвеллом Райаном Макенелли и одержал уверенную победу по очкам со счетом 12-2.

Новость по теме Борец из ВКО завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе

Камиль - сын Магомеда Куруглиева, бронзового призера ЧМ-2005 в Будапеште в весе до 84 кг и заслуженного тренера Казахстана.

Первенство мира проходит в Риме (Италия).

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!