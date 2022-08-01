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Миссия под эгидой НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться

Косово НАТО Фото: pixabay
Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь ввести запрет на сербские документы, сообщает Zakon.kz.

При угрозе стабильности на севере самопровозглашенного Косово Североатлантический альянс готов вмешаться с помощью миссии НАТО «Силы для Косово» (KFOR), сообщают «Известия».

Общая ситуация с безопасностью в северном муниципалитете Косово продолжает оставаться напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность в регионе будет поставлена под угрозу.KFOR

KFOR призывает стороны возобновить переговоры и отмечает важность их продолжения для установления мира и безопасности в регионе.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун допустил, что непредсказуемость премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе. Ранее Вучич предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

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Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Казахстан.

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