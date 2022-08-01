Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар

Аккредитованные авторские общества Казахстана на регулярной основе выплачивают гонорары авторам и исполнителям музыки и песен, однако есть и те, кого ищут, чтобы перечислить им деньги, передает Zakon.kz.

Право собирать с пользователей (кафе, ресторанов, магазинов, салонов красоты, радио, телевидения) вознаграждения за звучащую в заведениях музыку для всех обладателей авторских и смежных прав на нее на территории Казахстана имеют только две организации, имеющие аккредитацию. Кроме того, у каждой из организаций есть прямые договоры с рядом правообладателей.

Республиканское общественное объединение «КазАК» имеет прямые договоры о сборе авторских вознаграждений с 6 тыс. авторов и исполнителей музыки и песен. Кроме того, у «КазАК» есть международные договоры со 148 авторскими обществами в других странах.

От собранного вознаграждения за каждую песню 70% идет авторам и исполнителям, нам остается не более 30%. Казахстанским артистам перечисляются вознаграждения не реже, чем раз в три месяца, зарубежным – раз в год, по мере поступления вознаграждений от пользователей. Театры и филармонии, например, перечисляют сразу после концертов. Телевидение и радио – раз в три месяца. Заведующая отделом распределения вознаграждений РОО «КазАК» Анар Исендикова

Когда в «КазАК» поступает вознаграждение за зарубежных артистов, эти деньги раз в год направляются в иностранные авторские общества, которые, в свою очередь, раздают деньги из Казахстана иностранным правообладателям. Казахстанским правообладателям выплачивают вознаграждения напрямую или через посредников.

Одним отечественным авторам и артистам регулярно направляются средства, но есть у «КазАК» и такие авторы, кто до сих пор никак себя не обозначил, не оставил реквизиты для получения своих денег.

По состоянию на 1 августа 2021 года в списке разыскиваемых для получения вознаграждений есть известные фамилии:

Олжас Сулейменов;

Амалбек Тшанов;

Қ. Баекенов;

Б. Беделхан;

Н. Назарбаев;

Т. Молдағалиев;

А. Зацепин;

К. Дүйсекеев;

Ә. Әлқожа;

Ә. Оқапов;

Қ. Мырзалиев;

С. Жолбарыс;

Т. Мұхамеджанов;

Қ. Нұртас;

М. Мақатаев;

М. Сәби;

М. Шаханов;

Р. Гайсин;

Р. Амантай;

Қ. Шілдебаев;

Алим Заиров;

Асылбек Тастан;

Аташев Рысбек;

Адиль Бестыбаев;

Актоты Раимкулова;

Байгали Серкебаев;

Б. Шүкенов;

В. Миклошич;

Димаш Құдайберген;

Alex Kopp;

и другие.

Если кого-то удивило наличие в списке правообладателей Нурсултана Назарбаева, то отметим, что он является писателем и поэтом, автором трех популярных песен.

Интересно, что некоторые из попавших в список разыскиваемых «КазАК» напрямую сотрудничают с другим аккредитованным авторским обществом – «Аманат». Договоры на управление имущественными авторскими и смежными правами с «Аманат» заключили 1046 правообладателей. Это казахстанские правообладатели. С зарубежными правообладателями «Аманат» работает через организации по коллективному управлению. На сегодня у «Аманат» заключено 26 договоров с иностранными ОКУП.

Суммы рассчитываются с учетом ставок, которые утверждались на общем собрании правообладателей и размещены на нашем сайте. Гонорар для иностранных правообладателей «Аманат» оплачивает иностранному ОКУП, с учетом предоставленных каталогов. «Аманат» является членом международной организации SCAPR и пользуется международной базой IPD (каталоги исполнителей). Руководитель некоммерческой организации по защите авторских и смежных прав «Аманат» Любовь Балмагамбетова

Однако и у «Аманата» есть свой список авторов, которых разыскивают для выплаты вознаграждения.

Раим и Артур;

Молданазар;

The Limba;

Скриптонит;

Амре;

Imanbek;

Сей мо;

Рахат би Абдысагин;

Имангали Тасмагамбетов;

Т. Мухамеджанов.

Кроме аккредитованных организаций есть еще авторские объединения, обладающие только лицензией. Они, не имея аккредитации, могут собирать вознаграждения только за тех авторов и исполнителей, с кем подписали договор. По некоторым данным, в таких авторских обществах состоят около 426 правообладателей.

Договор у правообладателя может быть или с аккредитованными, или с лицензированными организациями. Но в случае каких-либо вопросов с авторскими правами право урегулировать споры принадлежат только аккредитованным авторским обществам.

За всеми пользователями одновременно уследить невозможно, но в любой момент автор может услышать в кафе свою песню и проверить в авторском обществе, платит ли кафе за его песню. У нас был случай в 2019 году, из Франции автор песни приехал в Алматы и удивился, почему в местном заведении играет его музыка. Обратился к нам, мы предоставили все документы, подтверждающие, что напрямую во Францию деньги отправляем, и все вопросы были сняты. Заведующая отделом распределения вознаграждений РОО «КазАК» Анар Исендикова

Поиск правообладателей, которые пока не вышли на контакт для получения вознаграждения, аккредитованные авторские общества ведут через свои сайты.

Если вы или ваши знакомые присутствуют в списке

Авторские общества просят людей, кто нашел себя в списке правообладателей, которым начислены, но не выплачены вознаграждения, прийти к ним в офисы либо позвонить по указанным телефонам, чтобы вопрос о выплате правообладателям данных вознаграждений был решен (необходимо предоставить банковские реквизиты).