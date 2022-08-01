Как правильно выбрать арбуз и не заработать отравление

Любимое летнее лакомство уже вовсю продают на рынках и в магазинах. Однако выбрать спелый и безопасный арбуз не так уж и просто. Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертом и узнал, на что следует обратить внимание при выборе ягоды и где категорически нельзя покупать арбузы.

Первый заместитель председателя правления Национального центра экспертизы Комитета санэпидконтроля Садвакас Байгабулов рассказал, что лучше покупать арбузы к середине августа, когда плод приходит к своему естественному созреванию и имеет минимальное количество нитратов.

Сейчас в продаже можно встретить арбузы из Туркестанской области и Узбекистана. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля – началу августа.

В июле Национальным центром экспертизы было исследовано 22 пробы арбузов, из них не соответствующими оказались 11.

При выращивании арбузов зачастую используют вещества для ускорения роста и азотно-фосфорные удобрения. Допустимая доза нитратов в арбузе – 60 мг/кг. Сами нитраты не таят сильной угрозы для организма, но, попадая в кишечник, под действием ферментов и микрофлоры, они превращаются в нитриты, являющиеся гемоглобиновым ядом. Попадая в кровь, они превращают гемоглобин в метгемоглобин, который не способен переносить кислород и углекислый газ. Когда его доля в крови доходит до 30%, появляются симптомы острого отравления, удушье, тахикардия, боль в затылке, слабость, снижается давление. Садвакас Байгабулов

Выбрать спелый и вкусный арбуз не так просто. По словам эксперта, необходимо учитывать следующие факторы:

внешний вид кожуры;

размер;

пятна на боку;

звук при постукивании;

цвет и структуру мякоти;

сезон продажи.

У спелого арбуза кожура темно-зеленая и плотная. Ногтем ее продавить сложно. А вот если плод сняли с бахчи раньше срока и кожура не успела набрать плотности, то ее легко поцарапать. Хвостик плода должен быть сухим, а не зеленым, – отметил Садвакас Байгабулов.

Самые сладкие арбузы – «девочки». Как отличить: у «мальчика» низ с противоположной стороны от хвостика выпуклый, а кружочек маленький. У «девочек» низ более плоский, а кружок широкий.

Фото: pixabay

Нельзя покупать арбузы вдоль дорог, в них быстро накапливаются тяжелые металлы от проезжающих машин. Также не стоит делать покупки на стихийно организованных базарных точках.

Место, отведенное для продажи бахчевых культур, должно быть надежно защищено от солнца и дождя. Точка продажи должна находиться под навесом, а арбузы должны храниться в специальных поддонах. Также у продавца должен быть сертификат на товар, – добавил первый заместитель председателя правления Национального центра экспертизы Садвакас Байгабулов.

Кроме того, не рекомендуется покупать разрезанные арбузы. Ягода является хорошей питательной средой для микроорганизмов, а при загрязнении в мякоти арбуза они очень хорошо развиваются. Все это может привести к пищевому отравлению. К слову, нож, которым разрезают ягоду, тоже может быть источником заражения.