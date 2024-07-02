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Сочные и иногда опасные: в Астане начали продавать ранние арбузы

безопасно ли покупать ранние арбузы , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:19 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Всеми любимое летнее лакомство уже активно продают в супермаркетах и на рынках. Однако многие пока с опаской относятся к покупке полосатой ягоды. Корреспондент Zakon.kz узнал у специалиста, безопасны ли ранние арбузы и на что следует обратить внимание, если уж очень хочется.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Айгуль Шагалтаева отметила, что приобретать плодовоовощную продукцию лучше в момент ее естественного созревания. Поэтому наиболее благоприятной порой употребления полосатой ягоды считается период с августа по октябрь.

"Но это не означает, что вся продукция бахчевых, которая находится сейчас в продаже, является опасной. Перед тем, как арбузы и дыни поступают на рынки столицы, ведомственные лаборатории обязательно проводят экспертизу. И, если обнаруживается повышенное содержание нитратов, то такая продукция не допускается к реализации", – заявила Айгуль Шагалтаева.

По ее словам, сейчас в продаже на рынках и в магазинах в основном встречаются арбузы из Узбекистана, реже – местные, из южных областей.

безопасно ли есть ранние арбузы , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:19

Фото: Zakon.kz / Тамила Муратбек

Чтобы выбрать спелую ягоду, важно учесть следующее:

  • внешний вид арбуза;
  • звук при постукивании;
  • размер ягоды;
  • наличие у продавца документа, подтверждающего безопасность продукции (декларация соответствия).
"Кожура у арбуза должна быть плотной и блестящей, без трещин, сильных вмятин и прогнивших участков. Хвостик сухим, а наличие желтого пятна на боку скажет о том, что арбуз лежал на земле и созревал естественным образом", – добавила Айгуль Шагалтаева.
безопасно ли есть ранние арбузы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:19

Фото: Zakon.kz / Тамила Муратбек

Она подчеркнула, что достоверно определить наличие нитратов можно не только лабораторным методом, но и в домашних условиях. Для этого нужно взять кусочек мякоти и поместить в стакан с водой. Если вода станет ярко-розовой или красной, значит, данный продукт содержит повышенное содержание нитратов.

"Наибольшее количество нитратов наш организм сможет вывести в течение короткого времени, но, если ягода перенасыщена нитратами, то это может привести к тяжелым формам отравления. Нитраты в организме человека склонны преобразовываться в нитриты, которые вызывают серьезные осложнения. Основные признаками нитратных отравлений у человека: синюшность ногтей, лица, губ, видимых слизистых оболочек. Может присутствовать рвота, боли в животе, понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз. Отдышка, учащенное сердцебиение, вплоть до потери сознания", – рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Айгуль Шагалтаева.

Стоит отметить, что наиболее уязвимы перед вредным влиянием нитратов – дети до пяти лет и беременные женщины. Поэтому им в особенности не рекомендуется употреблять арбузы раннего созревания.

безопасно ли есть ранние арбузы , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:19

Фото: Zakon.kz / Тамила Муратбек

Специалист также не советует покупать арбузы в местах стихийной торговли, вдоль дорог, на трассах, поскольку на поверхности таких ягод скапливаются тяжелые металлы.

"Точка продажи должна быть ограждена и надежно защищена от солнца и дождя. Кроме того, храниться арбузы должны на специальных поддонах высотой не менее 20 см от уровня земли", – объяснила она.
безопасно ли есть ранние арбузы , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:19

Фото: Zakon.kz / Тамила Муратбек

Важно! Не позволяйте продавцу делать надрезы в арбузе. В этом случае вся грязь с поверхности арбуза, ножа и рук продавца может оказаться внутри мякоти, которая является хорошей средой для размножения болезнетворных микроорганизмов.

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Перед тем, как разрезать плод, следует его хорошо промыть под проточной водой с щеткой. Употреблять в пищу арбузы лучше сразу, а оставшиеся кусочки хранить в холодильнике не более суток. Кроме того, не рекомендуется съедать мякоть полностью, поскольку больше всего нитратов находится ближе к корке и у плодоножки.

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