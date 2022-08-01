Смертельный прыжок карагандинки с тарзанки: инструктору вынесли приговор

В октябре прошлого года в Караганде 33-летняя жительница Шахтинска Евгения Леонтьева прыгнула с тарзанки и разбилась насмерть. Дело в отношении задержанного инструктора Александра Музникаса рассмотрено Казыбекбийским районным судом, передает Zakon.kz.

Предъявленное обвинение

Органами досудебного расследования Музникас обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 306 ч. 3 УК РК).

Что установлено судом

Руководителем ТОО «FlyKazakhstan» И. (в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство) для организации прыжков с высоты с использованием альпинистского снаряжения (роупджампинг) была арендована крыша гостиницы «Созвездие».

При этом крыша гостиницы (высота здания - 30 м) и место для прыжков не были обеспечены заградительными и другими устройствами, обеспечивающими предотвращение произвольного и преждевременного прыжка. Пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды

В ТОО какие-либо документы, регламентирующие правила безопасного пользования аттракционом, инструкции о функциональных обязанностях сотрудников не разработаны.

По устной договоренности с руководителем ТОО, без заключения трудового договора Музникас трудоустроился в ТОО и стал заниматься оказанием услуг в виде роупджампинга в должности инструктора. В его обязанности входило закрепление страховочного поводка на прыгающем человеке, подготовка и инструктаж человека к прыжку с высоты, подача команды о начале прыжка. При этом Музникас не имел квалификационного доступа и опыта работы инструктором по прыжкам с высоты. Пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды

10 октября 2021 года во время организации очередных прыжков Музникас, находясь на крыше гостиницы, закрепил страховочный поводок на потерпевшей. Далее Музникас, не убедившись в готовности тормозной системы, не получив от другого инструктора устного голосового сигнала и сигнала путем демонстрации жеста «поднятых больших пальцах вверх» о ее готовности, дал команду потерпевшей начать прыжок. В результате потерпевшая упала на асфальт и скончалась на месте.

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Как сообщили в суде, вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз.

Основываясь на этих доказательствах, суд вынес обвинительный приговор. Пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды

Почему и какое наказание назначил суд

Преступление, предусмотренное ст. 306 ч. 3 УК РК, является преступлением средней тяжести. За его совершение установлено наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.

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Согласно обвинительному акту, утвержденному прокурором, отягчающих обстоятельств у Музникас не имеется. Смягчающим обстоятельством признано совершение преступления впервые.

По закону (ст. 55 ч. 2 УК РК) при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств максимальное наказание не может превышать четырех лет лишения свободы (1/2 от восьми лет).

В связи с чем суд назначил Музникас наказание в виде четырех лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу. Пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды