Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима

Фото: Zakon.kz

Вечером в реке Жайык в районе села Сарайшык обнаружено тело акима Махамбетского района. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, передает Zakon.kz.

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