Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима
Фото: Zakon.kz
Вечером в реке Жайык в районе села Сарайшык обнаружено тело акима Махамбетского района. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, передает Zakon.kz.
Ринат Джанглишов был назначен акимом Махамбетского района в феврале 2021 года. Он запомнился коллегам как профессионал своего дела.
Аким Атырауской области и все коллеги выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Рината Бауыржановича.Пресс-служба акимата Атырауской области
Трагедия произошла 31 июля.
Аким Махамбетского района утонул при неизвестных обстоятельствах – ДЧС Атырауской области
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Обстоятельства происшествия все еще выясняются.
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