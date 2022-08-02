Рост случаев семейно-бытового насилия объясняется увеличением числа обращений пострадавших – статданные

Казахстанцы стали чаще обращаться по фактам преступлений в семейно-бытовой сфере, но впереди еще большая работа по предупреждению и профилактике случаев насилия. Какие меры предпринимаются государством и какая ситуация складывается в этой области – в материале Zakon.kz.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, в 2021 году количество зафиксированных уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, снизилось на 2,3% в сравнении с 2020 годом. В I квартале 2022 года произошло снижение зарегистрированных случаев на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В динамике за последние три года, наоборот, наблюдается увеличение числа зафиксированных уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере (919 случаев в 2018 году и 1047 случаев в 2021 году).

В силовых ведомствах всплеск случаев бытового насилия в 2020 году объяснили тем, что население в условиях пандемии находилось на самоизоляции. Люди фактически были заперты в одном помещении, и это приводило к частым конфликтам.

Как отметили в Министерстве индустрии и информационного развития (МИИР РК), отчасти сложившуюся статистику можно объяснить не только увеличением числа случаев семейно-бытового насилия, но и увеличением числа обращений со стороны пострадавших. Рост числа обращений со стороны пострадавших может быть связан с ростом информированности и распространением общественного дискурса о необходимости противодействия семейно-бытовому насилию.

Начальник отдела ювенальной полиции Алматы Жанна Шонжанова рассказала, что в целях профилактики и недопущения жестокого обращения с детьми и насилия в отношении детей сотрудники ювенальной полиции беспрерывно проводят рейдовые мероприятия, работу с неблагополучными семьями и выявляют семьи, где родители распивают спиртные напитки, не занимаются воспитанием, обучением, содержанием своих несовершеннолетних детей.

В случае выявления таких родителей принимаются меры по постановке на учет для дальнейшего контроля и проведения с ними профилактической работы. На контроле у нас состоящие на учете неблагополучные семьи ежемесячно проверяются по месту жительства, берутся отзывы от соседей. Начальник отдела ювенальной полиции Алматы Жанна Шонжанова

Инспектор отметила, что работа проводится совместно со школой, с акиматом и с комиссией по делам несовершеннолетних в целях защиты прав детей.

На сегодняшний день на контроле у ювенальной полиции находятся семьи так называемой группы риска. В нее входят те, где дети проживают в неполных семьях, с отчимами или сожителями матерей, где возможна вероятность насилия. Начальник отдела ювенальной полиции Алматы Жанна Шонжанова

Помимо этого, в целях профилактики половых преступлений продолжается работа по составлению меморандумов с гостиничными комплексами – соглашения о недопущении предоставления комнат несовершеннолетним без письменного согласия родителей.

Кроме того, в общеобразовательных школах во время проводимой разъяснительной работы детям и родителям поясняются нормы уголовного и административного законодательства, рассказывается о мерах ответственности и наказания за совершение тех или иных противоправных действий.

С целью выявления иногородних несовершеннолетних, которые находятся без сопровождения законных представителей, по городу Алматы систематически проводятся рейдовые мероприятия по фактам возможной эксплуатации детского труда. В случае выявления таких ситуаций мы направляем информацию в управление социального благосостояния, в инспекцию по труду, где принимают меры. Начальник отдела ювенальной полиции Алматы Жанна Шонжанова

Также проводятся рейдовые мероприятия по развлекательным заведениям, где после 22:00 несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения законных представителей. В ночное время, после 23:00, выявляются дети без сопровождения взрослых.

Для повышения правовой грамотности детей и с целью разъяснительной работы с родителями в школьный период проводится совместная работа с управлением здравоохранения и с управлением образования, а также с участием представителей прокуратуры. Эти мероприятия направлены на повышение ответственности родителей за воспитание детей, – заключила спикер.

Государство проводит большую работу по заботе о семьях, особенно потенциально уязвимых, путем создания условий для их экономической самостоятельности и роста благосостояния, выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, создания и развития учреждений образования, организаций культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, создания условий для сочетания родителями трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей, развития инфраструктуры быта.

В МИОР РК рассказали о мерах государственной социальной поддержки семей, проводимых в Казахстане.

Чаще всего граждане обращаются за следующими госуслугами:

ежемесячное государственное пособие многодетным матерям (81,3%);

адресная социальная помощь (76,1%);

отпуск по беременности и родам (73,5%);

выплата по уходу за ребенком до одного года для работающих матерей (73,5%);

пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих матерей (72,5%);

единовременное пособие при рождении ребенка (71,4%).

Активнее всего граждане используют следующие возможности, предоставленные государством в качестве социальной поддержки семьям с детьми:

выплата по беременности и родам (20,8%);

единовременное пособие при рождении ребенка (20,2%);

пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих матерей (17,7%);

отпуск по беременности и родам (17,3%);

ежемесячное государственное пособие многодетным матерям (7,1%).

Для сплочения семей и организации их обучения в регионах работают семейные дворовые клубы и клубы семейного общения, где предоставляются образовательные, психологические, досуговые услуги, имеются кружки для детей и подростков.

В свою очередь, в Министерстве образования рассказали, какую работу проводят для поддержки нуждающихся семей с детьми и какие меры принимаются для обеспечения защиты несовершеннолетних.

Основным правовым документом, регламентирующим государственную поддержку лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является Закон РК «О специальных социальных услугах», в котором регламентированы виды специальных социальных услуг.

В рамках вышеуказанного закона правительством РК утвержден перечень гарантированного объема специальных социальных услуг (от 14 марта 2009 года за №330). Также приказом министра образования и науки РК утверждены стандарты оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей (от 19 января 2015 года за №17).

Стандарт устанавливает качество, объем и условия предоставления специальных социальных услуг в организациях образования государственной и негосударственной форм собственности, предназначенных для круглосуточного, постоянного или временного пребывания:

детей-сирот;

детей, оставшихся без попечения родителей;

детей с девиантным поведением;

детей, направляемых в специальные организации образования или в организации образования с особым режимом содержания;

детей с особыми образовательными потребностями;

детей, подозреваемых в совершении преступления, которых по условиям жизни и воспитания невозможно оставить в прежнем месте жительства;

воспитанников домов юношества.

К субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги, относятся:

центры адаптации несовершеннолетних;

центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

иные организации, предназначенные для оказания специальных социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Список предоставляемых услуг

Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей услуг в быту. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья получателей услуг, с учетом индивидуального состояния. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния получателей услуг, направленные на их социальную адаптацию. Социально-педагогические услуги, направленные на педагогическую коррекцию и обучение получателей услуг с учетом их физических возможностей и умственных способностей. Социально-трудовые услуги, направленные на повышение уровня личностного развития, социальную адаптацию, профессиональное самоопределение и дальнейшее трудоустройство получателей услуг. Социально-культурные услуги, направленные на организацию досуга получателей услуг и вовлечение их в досуговые мероприятия и формирование основ здорового образа жизни. Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня получателей услуг. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание гарантированной государством юридической помощи, защиты законных прав и интересов получателей услуг.