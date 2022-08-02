Фируза Шарипова вызвала на бой журналиста. Его ответ удивил многих

Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова предложила журналисту Серику Нояну провести с ней бой по правилам бокса, однако он в ответ озвучил другой вариант для спарринга, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции в Алматы перед дебютным боем в ММА Фируза Шарипова, выступающая в профессиональном боксе, сделала необычное заявление. Она предложила выйти на ринг казахстанскому спортивному журналисту и PR-менеджеру Серику Нояну, который спрашивал ее, не является ли проведение боя в ММА закатом ее боксерской карьеры.

Новость по теме Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу

У меня такое предложение появилось. Я смотрю, у Серика Нояна такое желание – проверить мое второе дыхание. Я, наверное, приглашу вас на свой профи-бой в качестве моего соперника. Что вы на это скажете? Вы мне задаете вопросы, первое, второе у меня дыхание, я вам покажу все это. Пусть это будет тот же самый спарринг, без проблем. Фируза Шарипова

Журналист в ответ заявил, что с самой Фирузой Шариповой бой проводить не хочет, но с удовольствием встретился бы на ринге или октагоне с ее менеджером – Сергеем Завилейским.

Я хочу сделать так. Фируза, я вас очень уважаю во всех отношениях, но я хотел бы этот матч не с вами провести, а с вашим менеджером, если есть такая возможность. Серик Ноян

Организатор вечера ММА добавил, что вопрос о бое между Сериком Нояном и Сергеем Завилейским либо Фирузой Шариповой нужно оставить открытым.

Когда менеджер Завилейский выходил после пресс-конференции, Серик Ноян спросил его: «Встретимся на ринге или на октагоне, как смотрите?», однако менеджер Шариповой не дал ему четкого ответа.

Мы связались с журналистом, который сообщил нам, что все равно не теряет надежды выйти на ринг с менеджером Шариповой и сейчас активно ищет средства и площадку для проведения турнира.

Новость по теме Фируза Шарипова бросила вызов новой чемпионке UFC

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.