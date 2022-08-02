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Есмагамбетова о «дистанционке» в школах: Зависит от заболеваемости

Есмагамбетова объяснила вероятность перехода учебы на дистанционный формат Фото: unsplash
Полный пакет ограничительных мер подготовят к началу учебного года, в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщила вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас впереди есть август. Согласно прогнозу, заболеваемость будет нарастать в течение августа, то есть будет подъем с постепенным снижением к сентябрю. Полный пакет ограничительных мер будет выработан к моменту начала учебного года, в зависимости от ситуации.Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова

В первую очередь, по ее словам, это будут мероприятия, направленные на усиление санитарных режимов в школах, а именно – увеличение количества уборок, использование дезинфекционных средств, проветривание помещений.

Второй пакет мер касается введения бесконтактной термометрии учеников и учителей. Третий — ограничения всех массовых мероприятий или любых внеклассных мероприятий.

Будут также приняты меры разобщения учеников начальных классов, средних классов, старших классов. Все эти алгоритмы наработаны и в течение прошлого учебного года апробированы. Они будут применятся в зависимости от эпидситуации.Айжан Есмагамбетова

По словам главсанврача, если посмотреть нынешнюю эпидситуацию, в Минздраве не прогнозируют, что школьникам придется переходить на полный онлайн-режим обучения.

В прошлом году учебный период пережил несколько волн. Конечно же, нельзя говорить об этом со 100%-ной уверенностью, зависит от заболеваемости, от штамма, который будет циркулировать, резюмировала Айжан Есмагамбетова.

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