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Названы условия возврата Ashyq и «дистанционки»

В каком случае в Казахстане могут вернуть Ashyq и «дистанционку» Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, в каком случае в Казахстане вернут приложение Ashyq и перейдут на дистанционный формат работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что в «зеленой» и «желтой» зонах ограничительные меры направлены на локализацию источника инфекции без ограничения деятельности объектов бизнеса.

Рекомендуется лишь ношение медицинских масок в общественных местах и общественном транспорте.

В «красной» зоне, в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения, ограничительные меры будут приняты в два этапа.

На первом этапе: без ограничения деятельности бизнеса, но с обязательным использованием медицинских масок в закрытых помещениях и во всех видах транспорта.

Если количество заболевших будет расти, то на втором этапе введут: 

  • обязательное использование приложения Ashyq на объектах;

  • ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведением массовых мероприятий до 50%;

  • дополнительные ограничения в организациях образования;

  • перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.

Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит  от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам, – подчеркнула Ажар Гиният.

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