Названы условия возврата Ashyq и «дистанционки»
Глава Минздрава отметила, что в «зеленой» и «желтой» зонах ограничительные меры направлены на локализацию источника инфекции без ограничения деятельности объектов бизнеса.
Рекомендуется лишь ношение медицинских масок в общественных местах и общественном транспорте.
В «красной» зоне, в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения, ограничительные меры будут приняты в два этапа.
На первом этапе: без ограничения деятельности бизнеса, но с обязательным использованием медицинских масок в закрытых помещениях и во всех видах транспорта.
Если количество заболевших будет расти, то на втором этапе введут:
обязательное использование приложения Ashyq на объектах;
ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведением массовых мероприятий до 50%;
дополнительные ограничения в организациях образования;
перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.
Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам, – подчеркнула Ажар Гиният.
Ранее министр озвучила новый прогноз по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тыс. случаев. Снижение прогнозируется в сентябре.
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Также Ажар Гиният обратила внимание на столпотворение на концерте в Нур-Султане.
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