Названы условия возврата Ashyq и «дистанционки»

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, в каком случае в Казахстане вернут приложение Ashyq и перейдут на дистанционный формат работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что в «зеленой» и «желтой» зонах ограничительные меры направлены на локализацию источника инфекции без ограничения деятельности объектов бизнеса.

Рекомендуется лишь ношение медицинских масок в общественных местах и общественном транспорте.

В «красной» зоне, в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения, ограничительные меры будут приняты в два этапа.

На первом этапе : без ограничения деятельности бизнеса, но с обязательным использованием медицинских масок в закрытых помещениях и во всех видах транспорта.

Если количество заболевших будет расти, то на втором этапе введут:

обязательное использование приложения Ashyq на объектах;

ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведением массовых мероприятий до 50%;

дополнительные ограничения в организациях образования;

перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.

Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам, – подчеркнула Ажар Гиният.

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Ранее министр озвучила новый прогноз по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тыс. случаев. Снижение прогнозируется в сентябре.

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Также Ажар Гиният обратила внимание на столпотворение на концерте в Нур-Султане.