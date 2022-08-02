Китай привел армию в боеготовность и намерен провести учения рядом с Тайванем
Об этом пишет Global Times, ссылаясь на Минобороны КНР.
По данным министерства, китайская армия намерена «решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность». Кроме того, НОАК будет «решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать «независимость» Тайваня».
Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье. Global Times в Twitter
Спецборт со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту приземлился 2 августа в аэропорту Тайбэя Суншань.
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Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнения своих обещаний не поддерживать независимость острова, а в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».