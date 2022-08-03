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Офтальмолог предупредила о вреде линз для глаз

глаза, очки, офтальмолог Фото: pexels
Длительное ношение контактных линз может привести к негативным последствиям. Например, к травмированию роговицы, ее дальнейшему помутнению и трансплантации, при которой не исключены риски потери глаза, передает Zakon.kz.
При длительном использовании контактных линз у человека многократно возрастают риски по дистрофическим изменениям роговицы и инфекционным осложнениям. Потому что так или иначе случаются микроэрозии, микротравмы. А роговица – это одна из самых нежных структур в нашем глазу. Если в ней возникают какие-то повреждения, она превращается в непрозрачную структуру, которая не дает возможность видеть. Лечение таких состояний в крайней степени – это пересадка донорских роговиц. И если поставить на чашу весов контактные линзы или риски в виде осложнений – потерять глаз, то они несоразмерны.Врач-офтальмолог Татьяна Шилова

По словам врача-офтальмолога, наименее травмоопасным методом коррекции зрения являются очки, пишет Ura.ru.

Если сравнивать все существующие на сегодняшний день методы коррекции, то мы, хирурги, хирурги-офтальмологи, считаем контактную линзу в целом потенциально опасным способом. Потому что это инородное тело, которое находится на поверхности глаз и нарушает в целом обменные процессы. Татьяна Шилова

При длительном ношении линзы могут вызывать стойкую гипоксию — нехватку кислорода в тканях роговицы. Врач рекомендует переходить на очки и носить их не дольше 5-6 часов в день, либо сделать коррекцию зрения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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