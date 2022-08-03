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Нэнси Пелоси покинула Тайвань

Тайвань, самолет Фото: скриншот видео
Самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе. Следующим пунктом назначения в ее азиатском турне станет Южная Корея, передает Zakon.kz.

Спецборт ВВС США с Пелоси прошел предполетную проверку и взлетел. Предположительно, самолет будет сопровождаться истребителями Военно-воздушных сил Тайваня до безопасного участка в Южно-Китайском море и затем возьмет курс до Сеула, пишет Lenta.ru.

Напомним,  2 августа спикер Палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься», заверила Пекин в неотступности от политики «одного Китая», но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

3 августа спикер Нэнси Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ее наградили «Специальной медалью Большого Шоуцин Юн». Это высшая награда от властей Тайваня.

Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от своей приверженности поддержке острова, рассказала Нэнси Пелоси в своем выступлении.

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