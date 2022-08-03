Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Гульзира Айдарбекова на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков с мужем.
Фолловеры бизнесвумен восхитились фотографиями с отдыха. Если одни отметили, что супруги выглядят очень молодо, то другие и вовсе перепутали Нуртаса с Кайратом. Большинство подписчиков Гульзиры пожелали ей с мужем жить долго и счастливо, а также отличного отдыха:
«Как в молодости!»
«Что за романтика!»
«Никогда не старейте!»
«Желаю вечной любви!»
«Гульзира, вы красивая пара!»
«Круто! Так молодо выглядите!»
«Думал, что на фото Кайрат Нуртас!»
«Бесконечного счастья и любви вам!»
«Вы такая классная пара, уважаю вас! Отличного отдыха!»
«Уау! Счастье и радость! Любите друг друга, несмотря ни на что! Живите долго и счастливо!»
Также Гульзира Айдарбекова опубликовала пару видео с отдыха.
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