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Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном

Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Родители популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса – Нуртас и Гульзира Айдарбековы – находятся на отдыхе в Дубае и делятся в социальных сетях фотографиями и видео, передает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков с мужем.

Фолловеры бизнесвумен восхитились фотографиями с отдыха. Если одни отметили, что супруги выглядят очень молодо, то другие и вовсе перепутали Нуртаса с Кайратом. Большинство подписчиков Гульзиры пожелали ей с мужем жить долго и счастливо, а также отличного отдыха:

  • «Как в молодости!»

  • «Что за романтика!»

  • «Никогда не старейте!»

  • «Желаю вечной любви!»

  • «Гульзира, вы красивая пара!»

  • «Круто! Так молодо выглядите!»

  • «Думал, что на фото Кайрат Нуртас!»

  • «Бесконечного счастья и любви вам!»

  • «Вы такая классная пара, уважаю вас! Отличного отдыха!»

  • «Уау! Счастье и радость! Любите друг друга, несмотря ни на что! Живите долго и счастливо!»

Также Гульзира Айдарбекова опубликовала пару видео с отдыха.

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Айдарбекова Гульзира Нуртас Кайрат Казахстан
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