Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном

Родители популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса – Нуртас и Гульзира Айдарбековы – находятся на отдыхе в Дубае и делятся в социальных сетях фотографиями и видео, передает Zakon.kz.

Гульзира Айдарбекова на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков с мужем.

Фолловеры бизнесвумен восхитились фотографиями с отдыха. Если одни отметили, что супруги выглядят очень молодо, то другие и вовсе перепутали Нуртаса с Кайратом. Большинство подписчиков Гульзиры пожелали ей с мужем жить долго и счастливо, а также отличного отдыха:

«Как в молодости!»

«Что за романтика!»

«Никогда не старейте!»

«Желаю вечной любви!»

«Гульзира, вы красивая пара!»

«Круто! Так молодо выглядите!»

«Думал, что на фото Кайрат Нуртас!»

«Бесконечного счастья и любви вам!»

«Вы такая классная пара, уважаю вас! Отличного отдыха!»

«Уау! Счастье и радость! Любите друг друга, несмотря ни на что! Живите долго и счастливо!»

Также Гульзира Айдарбекова опубликовала пару видео с отдыха.

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