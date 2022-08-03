Казахстан и другие страны мира придерживаются политики «одного Китая» – директор КИСИ

В связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань силы противоракетной обороны на острове были приведены в боевую готовность. Почему была такая реакция со стороны Китая, рассказал в интервью Zakon.kz директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов.

– Еркин Валитханович, почему Китай неоднозначно отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси?

– Во-первых, надо понимать, что общий мировой контекст сейчас очень напряженный и характеризуется высокой степенью недоверия. Мир в очередной раз, но, наверное, в самый серьезный с момента завершения холодной войны, вступил в эпоху дефицита доверия. А что значит нет доверия в международных отношениях? Это повышенные риски военных и прочих конфликтов. Украина тому наглядный пример.

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Во-вторых, в самом Китае на фоне пандемии есть свои серьезные экономические и политические вызовы.

Но самое главное, в октябре этого года планируется XX съезд КПК – ведущей и правящей политической партии Китая. И впервые за почти полвека глава КНР пойдет на третий срок, такого раньше не было. Для Си Цзиньпиня очень важно пойти на этот срок на восходящем тренде и в политическом, и в экономическом плане.

Проблема Тайваня – одна из главнейших в этом ключе. И для Китая очень важно именно сейчас, перед выборами, сохранить «свое лицо» как мировой державы, и одновременно не перейти красные линии с США как с главным торгово-экономическим партнером, особенно сейчас, когда в стране фиксируется замедление экономического роста.

Сложность и уязвимость ситуации понимают и в офисе президента США. Ведь не случайно после жесткой реакции Пекина срочно состоялся телефонный разговор двух лидеров, по итогам которого администрация Байдена заявила, что официально не поддерживает решение Пелоси посетить остров.

Наряду с этим официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси никак не изменит политику США в отношении Тайваня. И в Пекине должны прекрасно понимать, что разделение полномочий между ветвями власти в США означает, что Пелоси самостоятельно приняла решение относительно визита на Тайвань. Другими словами, США признали, что поездка Нэнси Пелоси не имеет политического подтекста.

– Что означает визит Нэнси Пелоси на Тайвань?

– Визит ее все-таки состоялся, так как это тоже позволяет США «сохранить лицо». Причем речь идет не только в плане внешнеполитическом – США как лидер демократического мира должен поддерживать демократии, в том числе Тайвань. Отказ от поездки в международной информационной повестке означал бы, что Пекин заставил Вашингтон отказаться от визита, и это было бы не очень хорошим сигналом для других союзников США.

Поездка спикера Палаты представителей имеет и внутриполитический контекст. В США приближаются очень важные промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, в ходе которых может измениться партийный баланс сил, что может повлиять и на президентские выборы в 2024 году.

Для одного из лидеров демократического стана – Нэнси Пелоси – внешнеполитические шаги должны как-то нивелировать те упущения, которые были допущены на внутреннем поле, и минимизировать вполне вероятное поражение от республиканцев.

– Может ли битва за Тайвань перейти в режим Третьей мировой войны? Каковы ваши прогнозы?

– В долгосрочном плане, конечно, трудно что-то однозначно прогнозировать, так как ситуация как в самом Китае, так и в США может поменяться. Но сейчас в этом не заинтересованы ни Вашингтон, ни Пекин. За долгие годы торгово-экономического взаимодействия обе страны стали слишком зависимы друг от друга, чтобы перейти на открытое военное противостояние.

Более того, несмотря на все политическое напряжение последних лет между США и Китаем, в том числе из-за откровенно антикитайской позиции бывшего президента США Дональда Трампа, товарооборот двух самых больших экономик мира только рос. Например, за 2021 год он вырос почти на 30% и достиг 755 миллиардов долларов США.

В такой ситуации любая, даже маленькая война, может принести катастрофические последствия не только для США и Китая, но и для всего мира. Не стоит забывать, что на Тайване компания TSMC производит около 55% всех чипов мира, которые используются в военной и гражданской промышленности. Неправильно было бы проводить какие-либо параллели с конфликтом в Украине и санкциями против России.

Кроме того, что очень важно для Китая – большинство стран мира придерживаются политики «одного Китая», в том числе и Казахстан.

Сегодня самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе.