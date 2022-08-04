Где еще появятся общественные туалеты в Алматы

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Проблема общественных туалетов в Алматы существует довольно давно, но акимат постепенно решает этот вопрос, передает Zakon.kz.

Жители Бостандыкского района Алматы пожаловались акиму города на отсутствие общественных туалетов в президентском парке на проспекте аль-Фараби. В новом проекте учтем, чтобы были еще туалеты внутри парка, чтобы можно было пользоваться и они были в хорошем состоянии. К сожалению, общественные туалеты в городе в целом – это отдельная проблема. Сейчас мы по 20 туалетам, которые по городу были построены, решение наконец приняли, посмотрим, как новая управляющая компания с этим справится. Аким Алматы Ерболат Досаев Новость по теме Общественные туалеты в Алматы перейдут в доверительное управление частникам Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров подтвердил, что договор с управляющей компанией по 20 общественным туалетам в городе подписан. А по туалетам в президентском парке Досаев обещал решить вопрос. Определите, сколько необходимо туалетов в парке, предварительно мне показали пока 4 туалета дополнительных, но я думаю, если необходимо, мы можем увеличить их количество, чтобы уменьшить расстояние между ними и увеличить доступность для детей и пожилых людей, которые находятся в парке президента. Ерболат Досаев Читайте также Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям Жителей Карагандинской области приобщают к спорту О каких проблемах говорили жители Шымкента на приеме у акима

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