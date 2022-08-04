Казахстанский миллионер обратился за советом к подписчикам
Фото: Instagram/dimashadilet
27-летний казахстанский блогер Димаш Адилет на странице в Instagram опубликовал фотографию на фоне люксового автомобиля Rolls-Royce, а также поинтересовался мнением комментаторов, сообщает Zakon.kz.
Всегда очень любил эти машины. Как думаете, переклеить ее в какой-нибудь интересный цвет или оставить черной? Можете скидывать идеи, – говорится в подписи к публикации.
Комментаторы отметили, что черный цвет всегда в моде, но нашлись и те, кто предложил отойти от классики:
под мрамор черно-серебристый;
фиолетовый;
в хром или матово-белый;
можно перекрасить в белый, но сделать черные полосы как у спортивной машины;
я бы выбрала синий или голубой оттенок;
цвет вина;
сбоку аэрографию с волком сделать;
переклеить на темно-зеленый цвет.
Казахстанский холостяк покорил пользователей Сети
Новость по теме
Напомним, ранее Димаш Адилет участвовал в развлекательном российском шоу «Холостяк».
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ