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Казахстанский миллионер обратился за советом к подписчикам

блогер машина советы Фото: Instagram/dimashadilet
27-летний казахстанский блогер Димаш Адилет на странице в Instagram опубликовал фотографию на фоне люксового автомобиля Rolls-Royce, а также поинтересовался мнением комментаторов, сообщает Zakon.kz.
Всегда очень любил эти машины. Как думаете, переклеить ее в какой-нибудь интересный цвет или оставить черной? Можете скидывать идеи, – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы отметили, что черный цвет всегда в моде, но нашлись и те, кто предложил отойти от классики:

  • под мрамор черно-серебристый;

  • фиолетовый;

  • в хром или матово-белый;

  • можно перекрасить в белый, но сделать черные полосы как у спортивной машины;

  • я бы выбрала синий или голубой оттенок;

  • цвет вина;

  • сбоку аэрографию с волком сделать;

  • переклеить на темно-зеленый цвет.

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Напомним, ранее Димаш Адилет участвовал в развлекательном российском шоу «Холостяк».

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