Казахстанский миллионер обратился за советом к подписчикам

Фото: Instagram/dimashadilet

27-летний казахстанский блогер Димаш Адилет на странице в Instagram опубликовал фотографию на фоне люксового автомобиля Rolls-Royce, а также поинтересовался мнением комментаторов, сообщает Zakon.kz.

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