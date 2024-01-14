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МИД РК: Казахстан поддерживает принцип "одного Китая"

флаги Казахстана и Китая Фото: МИИР РК
МИД РК после итогов выборов на Тайване заявил, что Казахстан поддерживает принцип "одного Китая". Также министерство сообщило, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, сообщает Zakon.kz.


"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая". МИД РК

Также министерство сообщило, что поддерживает усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения страны.

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На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл "зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе".

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