МИД РК: Казахстан поддерживает принцип "одного Китая"

Фото: МИИР РК

МИД РК после итогов выборов на Тайване заявил, что Казахстан поддерживает принцип "одного Китая". Также министерство сообщило, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, сообщает Zakon.kz.

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