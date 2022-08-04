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Диетолог назвала полезные продукты для перекуса на работе

орехи, диетолог Фото: pexels
Творог, сыр, орехи, овощи и фрукты являются самыми полезными продуктами для перекуса на работе, передает Zakon.kz.
Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, ряд полезных продуктов для перекуса привязан к хранению в холодильнике. Сюда привязан 5% творог. Норма для женщин – от 50 до 70 граммов, то есть подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело есть 100–130 граммов. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20–30 граммов, а мужчинам – до 50 граммов. Это только часть перекуса, которая хранится в холодильнике. Диетолог Нурия Дианова

Но есть продукты, которые не нужно хранить в холодильнике, например, орехи. Диетолог отметила, что их лучше есть не горстями, а штучно, пишет ura.news.

Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие. Сегодня брать одно, завтра – другое, на третий день – третий вид орехов.Нурия Дианова

Также, по словам диетолога, в рационе должна быть клетчатка. Это могут быть свежие фрукты и овощи.

Вы можете взять просто огурец с помидором, порезать в салат или так съесть. Причем с любым из этих вариантов. То есть с сыром, творогом, орехом. Они все универсальные и сочетаются между собой.Нурия Дианова

В качестве напитка для перекуса подойдут чай или кофе, но чашка должна быть не больше 200 миллилитров.

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