Общественные туалеты в Алматы передали частникам. Но они пока не работают – эксперимент
В ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района замакима города Алишер Абдыкадыров подтвердил, что договор с управляющей компанией по 20 общественным туалетам с вывеской Visit Almaty в городе подписан.
Во время своего прошлого визита в общественные туалеты автор этих строк обнаружил их работающими, причем, бесплатно, но с 9 до 17 часов дня с перерывом с 12 до 13 часов. Новый визит был не столь успешным – найти работающие днем общественные туалеты оказалось невозможно.
Первым на пути оказался тот самый санитарно-гигиенический узел на Панфилова между Жибек жолы и Макатаева, который работал 29 июня. На этот раз он был, к сожалению, закрыт.
Туалет на Панфилова
Следующая точка на карте – общественный СГУ на пересечении Жибек жолы и Желтоксан.
Туалет на Жибек жолы
Он также был закрыт, хотя на бумажном объявлении было сказано, что он должен был в тот момент работать.
Туалет на Жибек жолы
Попытка заплатить за использование кабинки также не увенчалась успехом – аппарат для приема денег вернул брошенную монету, и двери в уборную не открылись.
Аппарат для приема монет Алматы
Следующие два общественных туалета – возле оперного театра (Кабанбай батыра – Панфилова) и на пересечении Абая – Байсеитовой, также не подавали признаков «жизни» и были наглухо закрыты.
Туалет на Абая – Байсеитовой
Подземные «трущобы»
Путешествие на пересечение улиц Абылай хана – Абая могло порадовать. Ведь в подземном переходе также есть общественный туалет.
Туалет в переходе на Абая – Абылай хана
Но он тоже временно не функционирует.
Закрытая дверь туалета
Подъемник в подземке
Стоит отметить, на утренней встрече аким Ерболат Досаев сказал, что сейчас акимат как раз занимается «приведением подземных и наземных переходов в божеский вид».
На самом деле, в центре города подземки не используются горожанами вообще. Чтобы вернуть или нет, надо сначала привести их в нормальное состояние. Аким Алматы Ерболат Досаев
Добавлю, что пока никто не знает, ни какова будет цена за посещение 20 отдельно стоящих общественных туалетов, ни их новый график работы. А это значит, что пока горожане и гости города Алматы будут вынуждены продолжать справлять нужду либо в заведениях общепита, либо в укромных местах.