Общественные туалеты в Алматы передали частникам. Но они пока не работают – эксперимент

Утром стало известно, что у 20 общественных туалетов Алматы появилась частная управляющая компания. Узнав это, корреспондент Zakon.kz решил проверить, работают ли они сейчас. Однако эксперимент не увенчался успехом.

В ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района замакима города Алишер Абдыкадыров подтвердил, что договор с управляющей компанией по 20 общественным туалетам с вывеской Visit Almaty в городе подписан.

Во время своего прошлого визита в общественные туалеты автор этих строк обнаружил их работающими, причем, бесплатно, но с 9 до 17 часов дня с перерывом с 12 до 13 часов. Новый визит был не столь успешным – найти работающие днем общественные туалеты оказалось невозможно.

Первым на пути оказался тот самый санитарно-гигиенический узел на Панфилова между Жибек жолы и Макатаева, который работал 29 июня. На этот раз он был, к сожалению, закрыт.

Туалет на Панфилова

Следующая точка на карте – общественный СГУ на пересечении Жибек жолы и Желтоксан.

Туалет на Жибек жолы

Он также был закрыт, хотя на бумажном объявлении было сказано, что он должен был в тот момент работать.

Туалет на Жибек жолы

Попытка заплатить за использование кабинки также не увенчалась успехом – аппарат для приема денег вернул брошенную монету, и двери в уборную не открылись.

Аппарат для приема монет Алматы

Следующие два общественных туалета – возле оперного театра (Кабанбай батыра – Панфилова) и на пересечении Абая – Байсеитовой, также не подавали признаков «жизни» и были наглухо закрыты.

Туалет на Абая – Байсеитовой

Подземные «трущобы»

Путешествие на пересечение улиц Абылай хана – Абая могло порадовать. Ведь в подземном переходе также есть общественный туалет.

Туалет в переходе на Абая – Абылай хана

Но он тоже временно не функционирует.

Закрытая дверь туалета

К слову, освещения в подземном переходе не было, а подъемник для людей с ограниченными возможностями «находится на ремонте до 15 августа».

Подъемник в подземке

Стоит отметить, на утренней встрече аким Ерболат Досаев сказал, что сейчас акимат как раз занимается «приведением подземных и наземных переходов в божеский вид».

На самом деле, в центре города подземки не используются горожанами вообще. Чтобы вернуть или нет, надо сначала привести их в нормальное состояние. Аким Алматы Ерболат Досаев

Добавлю, что пока никто не знает, ни какова будет цена за посещение 20 отдельно стоящих общественных туалетов, ни их новый график работы. А это значит, что пока горожане и гости города Алматы будут вынуждены продолжать справлять нужду либо в заведениях общепита, либо в укромных местах.