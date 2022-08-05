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Американскую баскетболистку приговорили к 9 годам колонии в России

Американскую баскетболистку приговорили к 9 годам колонии Фото: Instagram/brittneyyevettegriner
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер российский суд приговорили к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Суд признал спортсменку виновной в незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу Российской Федерации, передает РБК.

Обвинение требовало осудить американку на девять с половиной лет колонии. Также Бриттни Грайнер оштрафована на 1 миллион рублей. Сторона баскетболистки намерена обжаловать данное решение.

1 июля прошло первое заседание суда. Во время процесса баскетболистка признала вину. По ее словам, она принимала медицинскую марихуану из-за боли от накопленных спортивных травм. Кроме того, Грайнер сообщила, что не хотела нарушать законы и не знала, что взяла жидкость с собой. Защитники попытались объяснить невнимательность подопечной тем, что она страдает от постковидного синдрома.

Согласно материалам уголовного дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка. Во время досмотра в аэропорту Шереметьево в багаже у нее обнаружили гашишное масло, после чего сразу задержали.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенных, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.

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