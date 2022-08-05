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Air Astana оштрафовали четвертый раз за задержку рейсов

задержка штраф компания Фото: gov.kz
В Казахстане продолжают привлекать к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным КГА, 16 июля 2022 года рейс КС-7202 по маршруту Алматы – Атырау подразделения Fly Arystan, входящего в группу компаний Air Astana, был задержан на 12 часов 9 минут.

При ожидании вылета, как уточнили в пресс-службе, пассажирам данного рейса не были предоставлены услуги по проживанию в гостинице.

В связи с чем 4 августа в отношении авиакомпании был составлен Протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 063 000 тг.).Пресс-служба КГА

Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев уточнил, что комитет принимает необходимые меры для привлечения авиаперевозчиков к административной ответственности.

Это уже четвертый случай привлечения группы авиакомпании Air Astana к административной ответственности за прошедший месяц по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса на общую сумму более 12 млн тенге.Талгат Ластаев

Напомним, о еще одном нарушении стало известно в конце июля. Тогда компанию оштрафовали на три млн тенге.

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Ранее группа компаний Air Astana также была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

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