МИД Китая введет санкции против Пелоси и ее родственников

МИД Китая пообещал ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников из-за визита на Тайвань, передает Zakon.kz.

Китай введет санкции против Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационного визита на Тайвань, - сообщает МИД Китайской Народной Республики.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя.

3 августа она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ее наградили «Специальной медалью Большого Шоуцин Юн». Это высшая награда от властей Тайваня.

Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от своей приверженности поддержке острова, рассказала Нэнси Пелоси в своем выступлении.

В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение визита Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая».